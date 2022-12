Ester Expósito: “Si no me reconociese nadie, me tomaría algo en cualquier terraza de cualquier bar”

En el año 2015, se emitió por primera vez en televisión una serie diaria, “Centro Médico”, una especie de documental con casos de pacientes reales llevados a la pantalla por actores. Aquella serie, fue una oportunidad para muchos artistas nuevos nuevos en nuestro país, entre ellos, Ester Expósito.

Ester, lleva desde los 6 años diciendo en su casa que quería ser actriz. Fue a los 16 y después de una gran formación cuando comenzaron los casting de cine y televisión, haciendo realidad el sueño de una joven niña con muchas ilusiones: “De niña estudiaba interpretación en el colegio y en el instituto cuando empecé también teníamos una compañía de teatro y hacíamos obras para competición”. - Dice la actriz.

En el año 2013 y 2015, recibe el premio a la mejor actriz de teatro, demostrando que de verdad tiene vocación por su profesión. ¿Cómo sintieron tus padres estos premios?, pregunta Alberto Herrera, a lo que responde ella: “Ellos siempre han sabido que iba en serio, porque siempre que veía algo en televisión de series o películas, siempre les decía yo quiero hacer eso”. “Fue muy inteligente por su parte no llevarme a un casting ni tener representante de pequeña”.

Si por algo saltó a la fama Ester, fue por la serie “Élite”. Hace unas semanas, nos acompañaba en este programa Paco León y, comentaba con Albertolo complicado que es quitarse un nombre ficticio cuando es el que te impulsa a la fama, en este caso, con el famoso Luisma. Sin embargo, Ester Expósito es conocida por su nombre y no por el de su papel en la serie que la impulsó como actriz. La intérprete dice: “Es curioso, la gente dice que el personaje de Carla les ha marcado y ha sido icónico, pero no sabría decirte un porque hacía mi, siempre se dirigen como Ester”. “Igual aquí la culpa es el papel de las redes sociales y por eso me reconocen por mi nombre”.

A pesar de su gran fama y su pronta edad, Ester es una persona que no se considera que haya cambiado, de hecho, siempre dice: “Yo intento hacer las mismas cosas aunque mi vida haya cambiado”. “Sigo viajando con normalidad, aunque tapada y camuflada porque me gusta pasar desapercibida, lo disfruto más”. “La exposición a la gente es lo que más me ha costado acostumbrarme”. “Sigo yendo al pueblo donde soy esa niña sin preocupaciones y estoy de fiesta con mis amigas todo el día”.

Su nueva película “Venus”, ¿Qué podemos ver? Pregunta Alberto: “Es una película muy salvaje que no le falta de nada”. “Una joven que roba una mercancía y la persiguen unos mafiosos, ella tiene que esconderse y ahí ya empieza el terror”. “Hay problemas por todas partes”. A Ester le encanta adaptar el guion a su personaje y a ella, para darle más naturalidad y versatilidad: “A mi me gusta tener mucha libertad a la hora de poder hacer un guion más interesante y más natural que puedan ir a favor de la historia”. “No siempre me compran el cambio, pero si voy cambiando el texto”. “No suele molestar a los directores en general”.- Dice la actriz.

Y, si hay algo que también le fascina es la música, no solo el reggaeton, también es muy fan de la música ochentera, Expósito afirma: “Me encanta la música de los 80, me transporta a esa época, me dan ganas de salir de una manera más heterea”. “Te envuelve y quedan genial en el cine y en series por su atemporalidad y crea muy bien los ambientes”. “Le dan un toque más elegante”.