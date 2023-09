Tomás Gómez se arrepiente de su apoyo a Sánchez: "Me siento responsable de un error con graves consecuencias"

El exsecretario general del PSOE en Madrid, Tomás Gómez, ha pasado este lunes por los micrófonos de 'Herrera en COPE' donde ha asegurado arrepentirse de su apoyo a Pedro Sánchez. "Me siento muy responsable de lo que considero un error con consecuencias gravísimas", ha asegurado a Carlos Herrera.

Gómez ha confirmado que "Sánchez llegó a la secretaria general del PSOE sin tener ningún apoyo de la militancia ni popular" y que su nombre se puso encima de la mesa como "alguien transitorio". "A mi no me gustaba la idea, yo lo conocía desde hacía años y no me parecía la persona oportuna, pero finalmente terminé sumándome a esa posición", ha añadido.

Ante la situación política actual, las exigencias de los independentistas y las negociaciones del PSOE con Puigdemont, se ha mostrado "preocupado" por lo que "seguramente sea lo más grave de los últimos 40 años".