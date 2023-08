Enrique Cocero revela cómo el Gobierno vende números como mejoras: "Ya hemos visto muchas veces donde termina"

El consultor político Enrique Cocero ha analizado en su 'pizarra' en 'Herrera en COPE' cómo el gobierno de Sánchez aísla piezas de la realidad para mostrar datos y resultados de su legislatura como buenos. Hoy, por ejemplo, recuerda que el Ministerio de Igualdad reúne al comité de crisis para analizar los últimos crímenes de violencia de género. Julio ha terminado con siete víctimas, una aún por confirmar, pero que elevaría la cuenta anual a 32 mujeres asesinadas.

“Francamente no creo que saquen más conclusiones que las que podían haber sacado ayer, o hace diez días, o hace veinte”, opina Cocero. Algo que le lleva a pensar en el estilo argumental del Gobierno. “No ya que haya un comité de emergencia siempre que se necesite, que siempre lo hay, sino cómo aíslan medida de realidad”. Se refiere el analista político a que cuatro años de Ministerio de Igualdad no han conseguido salir de una tendencia de unos 50 asesinatos al año.

“Al tiempo se aprobó la ley del solo sí es sí, que se sigue defendiendo como una buena ley por Pedro Sánchez pero no le ha valido a Irene Montero para conservar el puesto”, señala Enrique Cocero. No obstante, para el analista lo realmente importante son las más de 1.100 penas rebajadas y los más de 100 excarcelados por la aplicación de la ley. “Así, aislando, el Gobierno va vendiendo números como mejoras, pero no mejoras como realidad tangible”, apunta.

Se vende, por ejemplo, un “crecimiento brutal de la economía”, dice Cocero, cuando siendo los últimos entre los países de nuestro entorno hemos recuperado hace nada los niveles de 2019. “Como si haber subido cuatro pisos de golpe te hiciera más fuerte, cuando el resto va cuatro pisos por delante de ti”.

En este sentido, Enrique Cocero también pone de relieve las cifras de empleo y critica que el Gobierno las dé por buenas “cuando aún hay más de 100.000 puestos de trabajo por cubrir porque no hay gente formada, o que cada día se evidencia más la pérdida de productividad”. Esto último lo achaca a que actualmente el mismo trabajo se reparte entre más gente.

Otra clave con matices es el IPC, que “puede estar algo por encima del 2%, pero las hipotecas de tipo variable están por encima del 4%. También el IRPF apunta a un nuevo récord de recaudación, según el analista, lo que implica que la inflación estará controlada pero el nivel adquisitivo disminuye.

“De dato aislado a dato aislado, el Gobierno pretende generar una leyenda que ya hemos visto muchas veces donde suele terminar”, indica Cocero, que recuerda como en 2007 el mercado inmobiliario como valor refugio fue una señal de la buena marcha de la economía, pero luego generó una burbuja. “Esto pasa por no mirar a los lados mientras se dice que se está avanzando”, sentencia el analista político.