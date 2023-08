Enrique Cocero analiza el papel de Taiwán y China en el escenario geopolítico internacional

"Si hace poco mirábamos con preocupación a la carencia y carestía de chips en el mercado, hoy hay buenas noticias. No espectaculares pero sí prometedoras". Así comenzaba Enrique Cocero analizando en su 'Pizarra' de 'Herrera en COPE' el escenario geopolítico que concierne a Taiwan y a China.

TSMCes una empresa diseñadora y fabricante de semiconductores taiwanesa valorada en 95.000 millones de dólares y con más de 73.000 empleados. "El caso es que TSMC ha decidido invertir 3.800 millones de dólares en Alemania para implementar una fábrica en Dresde, tras una negociación que comenzó en 2021", analizaba Cocero.

Acompañan así a una expansión en Europa y EEUU, "teniendo también una inversión abierta muy grande en el estado de Arizona". Por supuesto, afirmaba el consultor y analista, "es una inversión importante para todos, y por eso la ministra de economía de Taiwán, Wang Mei-hua, ha declarado que la inversión es un impulso al compromiso entre Europa y la isla. Y por otro lado, el ministro de economía de Alemania, Robert Habeck, ha declarado que esta operación demuestra que Alemania es un país atractivo a la inversión".

Ha añadido Cocero que él se queda "pensando cómo es España de atractiva realmente cuando Nadia Calviño dice que somos atractivos para la inversión, pero estas operaciones sólo tienen lugar en Alemania".

Sí a los acuerdos, no a institucionalizarlos

Taiwán necesita expandirse, al menos establecer relaciones de mutuo beneficio, "porque el territorio no es que sea inestable, pero sí está amenazado por China". Así que "como siempre se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad", Taiwán está haciendo inversiones fuera para asegurar "una relevancia y amortiguar problemas llegada una crisis política o diplomática". Lo "gracioso" es que en abril, "la UE dio portazo a un acuerdo bilateral de inversión".

No es que la UE no quiera acuerdos de inversión, lo que parece "que no quiere es institucionalizarlos, al menos con Taiwán". En cambio, Taiwán lleva largo tiempo esperando este tipo de acuerdo, "y dudo mucho que se vayan a rendir", afirmaba esta mañana Cocero en los micrófonos de 'Herrera en COPE'. "Así que el movimiento de TSMC es uno de esos acuerdos puntuales de Taiwán no enmarcados en ese deseado acuerdo de largo alcance".

Y hay muchos motivos, "pero el principal es siempre no soliviantar aChina, un agente del que dependemos mucho pese a lo criticado y a los tímidos gestos de contención que se han pedido respecto a Taiwán". Por eso, pese a la intervención de los ministros de economía de ambos países, "el acuerdo se ha declarado como decisión propia de la empresa". Beneficiosa para ambos países, pero de carácter privado, "y yo no sé si van captando la melodía".

Nos ha contado Enrique Cocero que "mientras, en China, los precios han bajado debido a la escasez de demanda interna, lo que ha implicado desaceleración del crecimiento". Lo "preocupante" es que China está buscando cómo incrementar esa demanda y se está pidiendo estimular la economía para que así sean incluidas medidas fiscales.

"Así que tenemos una economía China, de la que somos muy dependientes, que no crece, un mercado interior que no tiene demanda y una necesidad de meter estímulos a esa economía. Pues adivinen por donde le van a llegar esos ingresos al gobierno Chino", concluía Enrique Cocero.