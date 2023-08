Enrique Cocero analiza 'la cuestión Trump' ante una nueva acusación por parte del estado de Georgia

Nueva acusación a Donald Trump, y parece que todo lo que le ocurra al ex presidente de Estados Unidos será la cuestión principal de las primarias republicanas. "Donald Trump no va a dejar pasar inadvertida la acusación de querer anular los resultados electorales que le acaba de meter el estado de Georgia, y ha anunciado que lejos de intentar ser discreto con el tema, va a incorporarlo como parte esencial de su campaña". Así ha comenzado Enrique Cocero el análisis en su 'pizarra' de 'Herrera en COPE'.

Mientras tanto, esperamos una rueda de prensa en la que el ex presidente "ofrecerá pruebas de que las elecciones de 2020 fueron producto de un fraude organizado por los demócratas de Joe Biden", asegura Cocero.

Las primarias americanas, no como en España

El analista político ha recordado que "las primarias americanas no son unas elecciones para afiliados que tienen lugar en un día en concreto, como puede pasar aquí, sino que se eligen el 14 de enero y terminarían el 4 de junio". Pero en Estados Unidos no basta con haber cumplido 18 años para votar, sino que además hay que "registrarse como votante". Según ha comentado Cocero, "uno puede registrarse como demócrata, como republicano o como independiente, aunque eso no implica que el votante vaya a votar siempre a candidatos del partido del que se ha registrado. Y por supuesto, no implica que uno esté afiliado al partido y que esté pagando sus cuotas, porque puede cambiar su partido del registro tantas veces como quiera".

En las primarias cerradas sólo votan a uno de los candidatos de un partido los registrados en ese partido, "y en las abiertas cualquiera puede votar a cualquiera de los candidatos. Es decir, el panorama es muy amplio". Así que aclarado el funcionamiento de las primarias, los candidatos republicanos "están viendo cómo hay realidades que arrastran más allá de lo que ellos quieran poner encima de la mesa a la hora de que haya un candidato que finalmente se enfrente a Biden", alegaba el consultor político.

Y 'la cuestión Trump' es una de ellas. Porque, según Enrique Cocero, hay 3 opciones: "defenderle ante una conspiración demócrata, oponerse a Trump y a los demócratas u obviarle a él pero denunciar a los demócratas". Pero incluso queriendo obviarle la pregunta siempre cae, sobretodo si, "como ahora, desde Georgia, se interpone una acusación".

El moviemiento 'woke' como punto de lucha

Y el caso es que "hace poco leía un artículo en el que se hablaba de cómo el partido republicano encaraba las elecciones de 2024 y con qué cada candidato enfrenta las primarias sobretodo intentando evitar la cuestión Donald Trump".

En el artículo que comentaba Enrique Cocero se hablaba de si la lucha contra el movimiento 'woke' (los sentimientos por encima de todo y las identificaciones como el nuevo puritanismo) seguía debiendo ser el tema principal de la lucha contra los demócratas. Se planteaba su importancia real si además gran parte de los periodistas, columnistas, autores e incluso cómicos americanos están "criticando y amortiguando, cada uno en su campo, el exceso de protagonismo que el movimiento 'woke' ha estado explotando en los últimos años".

Es decir, ya hay un agotamiento temático, "pero los candidatos aún parecen tirar de ello porque enerva a las bases, pero no porque dé ningún diferencial". Y es que los demócratas, "como cualquier fuerza de izquierda, aprovecha las corrientes generadas por colectivos para ponerse al frente de ellas", ha explicado Cocero esta mañana ante los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Aquí hemos vivido recientemente la cuestión Amaral. Ha recordado Cocero que "Amaral se desnuda en un concierto, y al minuto Yolanda Díaz, Irene Montero o Pablo Echenique buscan capitalizarlo. Algo que siempre me trae a la cabeza la historia, por lo visto apócrifa, de un radical francés del siglo XIX que se llamaba Alejandro Ledru-Rollin".

Y Cocero ha contado la historia, indicando que, estando en su casa, "oye un barullo". Se asoma a la ventana y ve una movilización en la calle, ante la que dice “ahí va mi gente, voy a ver hacia dónde se dirigen para así poder liderarles”.

Así que entiende que la conclusión sería: "ojo a vivir de la reacción de lo que otros indican".