Elisabeth Arrojo, en 'Herrera en COPE': “Cada paciente debería buscar cuál es su superalimento”

La salud es uno de los temas que más nos preocupan. Más desde que vivimos en pandemia. Y no es ningún secreto que la salud suele estar ligada a una buena alimentación. Una sana donde evitemos el exceso de colesterol y de azúcares. Algo que sabe bien Elisabeth Arrojo, el premio europeo de Medicina Oncológica de 2021 y coautora de 'Cocinando tu salud', un libro que ha escrito junto al chef Pablo Balbona que está dirigido a toda aquella persona que busque ya no solo curarse, sino no enfermar.

Y es que nuestra nutrición es vital para prevenir enfermedades como el cáncer, como indicaba la médico. “Si modificamos nuestra dieta podíamos prever hasta un 35 por ciento de los canceres”. No lo dice por decir, hay muchos estudios que avalan esta afirmación. Incluso la propia página web de la Organización Mundial de Salud. “Es muy importante controlar lo que comemos porque está demostrado que los canceres no son, en su gran mayoría, hereditarios”, explicaba la doctora que también se animaba a darnos algunas pautas a la hora de alimentarnos: “Deberíamos realizar una dieta muy rica en antioxidantes y aprovechar la maravilla gastronómica que tenemos en nuestro país con el pescado azul, las frutas y las verduras”, ha recomendado. Además, también nos ha aconsejado cocinar con aceite de oliva virgen extra e incorporar también a nuestra dieta frutos secos y especias como la cúrcuma. Una dieta que debemos prever, especialmente a la hora de hacer la compra. “Deberíamos hacer una lista antes de hacer la compra y evitar ir a hacerla cuándo tenemos hambre”, explicaba la directora médica del Instituto Médico de Oncología Avanzada (IMOA).

La doctora también ha hablado de los superalimentos, esos que tienen un gran valor nutricional y que tan populares son a día de hoy pero que, según ella, no acabamos de utilizar correctamente. “Cada paciente debería buscar cuál es su superalimento, en función de sus necesidades”. Para explicarlo ponía el ejemplo de un aguacate, que tiene un gran valor nutricional y es un gran antioxidante pero que también tiene una cantidad de grasa importante, por lo que personas con problemas de obesidad deberían evitarlos y eliminarlos de su dieta. Una dieta que pueden hacer a la carta gracias al libro 'Cocinando tu salud'.