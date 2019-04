Edurne Uriarte (PP): "Hay que impedir un gobierno de 4 años de Sánchez, los independentistas y Podemos"

Edurne Uriarte, número tres de la lista del PP al Congreso por Madrid, ha dicho que fue la llamada de Pablo Casado la que la impulsó a sumarse a sus listas. “Fue algo en lo que no había pensado y realmente fue una decisión que tomé rápidamente”, ha asegurado este lunes en 'Herrera en COPE'. Entre los motivos, ha destacado los ideales y el proyecto que presentan los populares para España.

La politóloga se ha pronunciado sobre el acoso que el domingo sufrió Cs en Rentería, donde sus dirigentes tuvieron que salir escoltados debido a los ataques de la izquierda abertzale. “Es lo mismo que he vivido desde joven en el País Vasco. A mí me indigna”, ha lamentado. A su juicio, “la extrema izquierda hace una y otra vez lo mismo: impedir que hablen los dirigentes e intelectuales que no están en la onda extremista”.

Uriarte también ha puesto el foco en el PSOE. Ha señalado que “es llamativo que Sánchez no diga nada” sobre lo sucedido en Rentería. Según la analista, el Gobierno “no está en primera linea de defensa de las libertades”. Como ejemplo ha puesto el escrache que Cayetana Álvarez de Toledo, número uno del PP por Barcelona, sufrió en la Universidad Autónoma de Barcelona por cerca de 200 estudiantes independentistas.

Por eso, ha defendido “llevar la tolerancia a todos los espacios universitarios” donde “la izquierda y la extrema izquierda es muy fuerte”.

La excolaboradora de Herrera se ha pronunciado también sobre los sondeos electorales, que le dan la victoria al PSOE para formar gobierno con los independentistas, nacionalistas y Podemos. Ha dicho que en Andalucía “pensaban que iban a ganar de calle”, pero se produjo un vuelco que le dio la Junta a Moreno Bonilla. Las encuestas “no están nada claras” y“el resultado final va a depender de muy pocos votos”, ha dicho. Por eso confía en que se produzca “el vuelco”.

Aunque le gustaría gobernar en solitario, es consciente de que tendrá que llegar a acuerdos con Cs y Vox. “El objetivo es impedir un gobierno de 4 años con Sánchez, los independentistas, los vascos y la extrema izquierda de Podemos”, ha señalado.

Ha criticado a Cs, no obstante, por “los constantes ataques al PP”. “Algunos están confundiendo dónde está el adversario”, ha señalado. Sobre la estrategia de Abascal ha preferido no pronunciarse.

En lo que respecta a una hipotética reforma constitucional, ha finalizado que de ningún modo puede pasar por “contentar a los nacionalistas radicales” sino por reforzar la unidad de España.