La nueva presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela urge a la oposición a "cambiar de estrategia"

Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, ha estado este martes en 'Herrera en COPE' para explicar los cambios que se plantean en la oposición venezolana. Ella es médico y epidemióloga. Salió precipitadamente de Venezuela y llegó en el año 2018 a España, la llegada fue dura, junto con otros venezolanos ha comido en comedores sociales, le han dado ropa de abrigo en lugares de ayuda. Tras su nombramiento, Nicolás Maduro ha emitido una orden de busca y captura.

Ha jurado su cargo a más de 7.000 kilómetros de Caracas, ¿cómo se ha gestado el proceso? "Llegué en el año 2018 a Valencia. Tengo una condición de asilo político, por un hecho público y notorio que fue la persecución a raíz del asesinato de mi compañero de lucha y amigo, Fernando Albán, quien fue lanzado desde un piso 10. Yo fui la denunciante a nivel público, eso fue el punto de colapso de persecución a mi persona".

"Se abre un capítulo muy interesante político en mi país, se abren unas negociaciones para la discusión de la posible salida democrática a partir de unas elecciones que pretendemos que sean libres, claras, transparentes. Eso nos compromete, desde la Asamblea Nacional, a generar una opinión pública que acompañe este proceso de lucha. Estamos frente a un gobierno interino que tenían tres objetivos fundamentales, cese de la usurpación, elecciones libres y la salida de Maduro mediante elecciones. Eso no se ha cumplido, a la oposición venezolana le urge cambiar de estrategia. La oposición venezolana en su mayoría en el parlamento ha decidido hacer una serie de cambios importantes, como liderazgo internacional importante tomamos la decisión de asumir la representación parlamentaria de la oposición", ha explicado Dinorah Figuera, en cuanto a la situación que vive actualmente la oposición venezolana.

En qué posición queda Guaidó tras los cambios en la oposición venezolana

En cuanto a la posición en la que queda Juan Guaidó, líder del gobierno interino, Figuera explica: "Es un compañero de lucha muy importante, fue presidente del Gobierno interino. En este momento, planteamos una reforma del estatuto para concretar el gobierno interino. Eso tenía un tiempo prudenciable. Yo soy parlamentaria, aquí tienen que sucederse cambios para que haya un entorno de camino democrático. Esta circunstancia hace que nosotros aprobemos la eliminación del gobierno interino, Guaidó es un diputado más, pero claro que queremos elevarlo".

Ante la pregunta si la oposición venezolana representada en la Asamblea Nacional se presentará en una única candidatura a las elecciones, tiene una respuesta clara: "Sí, eso es uno de los objetivos fundamentales. Se ha constituido la comisión de las primarias para generar el diagnóstico. Para nosotros es un desafío internacional poder ir a cualquier país y sensibilizar a la población venezolana. Algunos están pasando página porque hay una gran desesperanza".

Cómo es la vida de Dinorah Figuera en España

Por otro lado, ha contado más detalles de su vida desde su llegada a España: "Soy una médico venezolana que con esta entrada a España vivo la vida como los migrantes venezolanos. Aquí vivía la madrina de mi hija. He pasado como la mayoría de migrantes situaciones difíciles, he comido en comedores sociales, he recibido ayuda de organizaciones con las que también trabajo. Soy voluntaria de la Cruz Roja venezolana. Para sobrevivir, trabajo ayudando a una señora mayor. Me siento muy digna con este trabajo. Hoy digo con dolor qué pena que nuestros jóvenes venezolanos tengan que estar sobreviviendo cuando tendrían que estar estudiando, planteando su futuro. Nos ha llevado a salir del país con las lamentables consecuencias, hay una explotación y una esclavitud. Tenemos un compromiso. No tengo la menor duda que la historia del pueblo venezolano que ha tenido que salir del país va a ser trascendente".

La situación de los venezolanos que se ven obligados a salir de su país

Por otro lado, ha explicado cómo se organizan los venezolanos que se ven obligados a salir de su país: "Esto es novedoso para nosotros. Generalmente, los primeros que llegaron a España son clase media que pueden pagar un pasaje, aunque sea con sacrificio. En este momento ya se ven casos de desesperación. Queremos hacer una historia noble del pueblo venezolano y por eso nos estamos organizando. Por ejemplo, yo me he reunido con el representante internacional de la Generalitat. Queremos ser visibilizados, aportar al desarrollo de España. Hemos visto en la pandemia la disposición del gremio venezolano para apoyar la crisis que se desató mundialmente. Hay un grupo que nosotros llamamos 'enchufados' que hace grandes construcciones que uno no se explica. Conocemos algunos casos".

Por último, se ha pronunciado en todo al reconocimiento institucional que espera del gobierno de Sánchez: "Es un trabajo que vamos a desarrollar, tenemos una agenda muy importante con las autoridades españolas. Vamos a solicitar entrevistas con representantes parlamentarios para que conozcan a viva voz la situación dramática del pueblo venezolano. No queremos un reconocimiento automático, sino que concentren su atención a la determinación que tenemos de que haya elecciones libres e independientes".