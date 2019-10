Díaz Ayuso cree que Sánchez quiere perjudicar a los madrileños: "Llama igualdad a repartir la miseria"

El presidente del Gobierno anunciaba ayer su intención de armonizar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para los grandes patrimonios y acabar con el “dumping fiscal” del que se beneficia la Comunidad de Madrid, donde este impuesto está bonificado en su mayor parte. Pedro Sánchez consideraba que, de esta forma, Madrid quitaba oportunidad a otros territorios.

Ante estas acusaciones, Isabel Díaz Ayuso ha contestado al presidente de Gobierno en funciones en una entrevista este jueves en “Herrera en COPE”. En su opinión lo que pretende es buscar “buscar la confrontación entre Comunidades Autónomas”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid considera “increíble” que se ponga en el punto de mira a la autonomía que “da más empleo y tiene tan buenos datos en economía”. Critica que quiera perjudicar a los habitantes madrileños subiendo los impuestos, cuando en su opinión, lo que deberían hacer otras comunidades “es seguir el mismo ejemplo".

Sobre el deseo de Sánchez de armonización el Impuesto de Sucesiones para todo el territorio nacional, Isabel Díaz Ayuso señala que “para el socialismo, la igualdad es el reparto de la miseria, todos igual de mal”. Apunta que “Sánchez tiene que reconocer que en Madrid hay gente que gana más dinero y cotiza más porque es una Comunidad con menos impuestos”.

En este sentido, ha señalado que el impuesto de sucesiones en Madrid, desde que está bonificado, ha aumentado su recaudación, pasando de 4.000 personas que accedían a este impuesto a 46.000. Díaz Ayuso señala que antes se recaudaban 20 millones y ahora la cifra llega a los 32 millones. Al subirlo explica Díaz Ayuso “las perdonas que menos tienen no pueden adquirir una vivienda de su familia al no pagar las plusvalías. Es un impuesto anacrónico y lo que consigue es arruinar a quien menos tiene”.

Díaz Ayuso ha negado que entre comunidades autónomas gobernadas por el PP haya confrontación por esta política fiscal desarrollada en Madrid. Asegura que “todos compartimos la misma idea. Creemos en la iniciativa individual, en la colaboración público-privada y en la eliminación de trabas para la creación de puestos de trabajo”. Apunta que “es lo que siempre hemos defendido. Son las comunidades gobernadas por socialistas las que quieren la confrontación y alimentar culpas”.

Añade que “en un mundo globalizado yo no compito con Murcia, compito con Reino Unido y son los inversores los que van a elegir las ciudades con los impuestos más bajos”. Para Díaz Ayuso el error ha sido la “política provinciana de gestión de sentimientos de los estados autonómicos. Yo lo que quiero son los mismos servicios y las mismas oportunidades para todos”. “Sánchez no es el presidente de todos los españoles, porque lo que está haciendo es dividir continuamente entre ricos y pobres, izquierdas y derechas y entre Comunidades Autónomas. No es el presidente de España, es el del PSOE”.

Por último, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que la Comunidad ya ha presentado un contencioso ante la Audiencia Nacional por la retención del pago del IVA de 2017 por parte del Gobierno Central. “El dinero recaudado no es un regalo, es el esfuerzo y el trabajo de todos los madrileños. El socialismo está demostrando la fijación que tiene con comunidades como Madrid. Pone contra las cuerdas su incompetencia en la gestión” ha concluido.