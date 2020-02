¿Está España preparada para frenar una epidemia de coronavirus?

Contagio sanitario y económico del coronavirus. Los periódicos debaten este martes sobre si hay demasiado alarmismo y sobre lo que tienen que hacer las autoridades para no provocar histeria.

En 'Herrera en COPE' el doctor Jesús Sánchez Martos, catedrático de Educación para la Salud de la Universidad Complutense de Madrid ha llamado a la tranquilidad y ha recordado que el 97% de los casos se curan, que las cifras de mortalidad en China llegan al 4% y que fuera de este país los afectados no alcanzan ni el 1% . “Tenemos un sistema inmunológico siempre alerta y convivimos habitualmente con muchas bacterias y virus. Habrá personas en contacto con el coronavirus que no enfermen porque sus defensas lo frenen o que enfermen de forma muy leve, al igual que ocurre con otras enfermedades”.

PERSONAS DE RIESGO

Sin embargo, “si hablamos de personas con factores de riesgo,-fumadoras, mayores de 60 años, con enfermedad cardíaca, respiratoria, o con alteración de su sistema inmune-, entonces estos gérmenes oportunistas podrían entrar y llegar a desarrollar una neumona e incluso provocar la muerte. Habrá que decir entonces que la gente que fallece es con el coronavirus, no por el coronavirus”.

¿ESTÁ ESPAÑA PREPARADA?

En cualquier caso el doctor explica que “en España estamos perfectamente preparados. En el caso del ébola no falleció nadie, tenemos un gran sistema sanitario y si llegara el caso tenemos habitaciones y hospitales especializados, además de los mejores profesionales”.

Asegura el doctor Martos que la mala información es más grave que el virus, "ahora existe en todo el mundo una epidemia del miedo, de pánico ”.

En este sentido lamenta que se vendan kits de supervivencia con mascarillas de hasta 125 euros, "se está yendo demasiado lejos, hay que confiar en las autoridades sanitarias que lo están haciendo muy bien”. Eso sí, señala "no todo son mascarillas, hay que tomar algunas medidas como taparse la boca al toser para evitar contagios".

LA IMPORTANCIA DE LA EPIGENÉTICA

Frente a cualquier 'gérmen', el doctor Martos aconseja trabajar la “epigenética”. “Los genes no los podemos modificar pero sí lo que les rodea, los hábitos de vida. De esta manera nuestro sistema inmunitario estará mas potente y los virus y bacterias no entrarán en nuestro organismo". Para ello "es bueno realizar ejercicio al menos dos veces a la semana durante unos 40 minutos, tomar mucha vitamina C y líquidos en general, no fumar y llevar una dieta en condiciones".