Corbacho, sobre su paso a Cs: "Me he tenido que plantear dónde voy a hacer un mejor papel en la oposición"

El exministro socialista y concejal de Barcelona, Celestino Corbacho, se vio obligado a decidir entre Valls y Ciudadanos después de que la formación naranja anunciase la ruptura con el grupo de Valls por votar a Ada Colau como alcaldesa de Barcelona. El exministro ha participado en ‘Herrera en COPE’ para explicar por qué ha elegido a Ciudadanos y cuál va a ser su postura desde la oposición.

El exministro ha confesado que “ha sido una situación un poco incómoda”, según ha explicado, habló con ambos partidos, que aceptaron su condición de ser un candidato independiente y de no afiliarse a ningún partido. Además, el exministro no ha querido entrar en los motivos de la ruptura o en quién tiene más razón, sino que dada la situación ha tenido que decidir y ha tomado la decisión de inscribirse como independiente en Ciudadanos.

Sobre la formación de Manuel Valls, Corbacho ha comentado que ha tenido una magnífica relación y que le habría gustado que durase los cuatro años. El exministro ha dejado claro que no entró en ella para posteriormente dar el salto a otra, “como un trampolín”, sino que le motivaba mucho incorporarse a las tareas locales. Es por ello, para poder desarrollarlas bien y poder ejercer un buen papel desde la oposición, que la organización institucional y territorial de Ciudadanos le ha movido a formar parte del grupo de este partido, pero manteniéndose como independiente.

El concejal de Barcelona ha dejado claro que el voto que le dio a Colau en la investidura fue para un voto aislado “para un hecho concreto, y en ningún momento para una legislatura”. El exministro ha destacado desde su experiencia de gobierno que es el que está en el poder el que tiene que moverse para conseguir el apoyo de la oposición y es responsabilidad de la alcaldesa conseguir esos apoyos, porque él no tiene “ningún compromiso” con ella y es ella quien tendrá que “crear proposiciones para que la oposición se pueda sentir identificada y las pueda apoyar”.

Esta búsqueda de apoyos también es aplicable a Pedro Sánchez. Según ha explicado el exministro es él el que debe buscar los apoyos de la oposición para lograr la mayoría absoluta, “es el que quiere ser presidente del Gobierno o quiere ser alcalde el que debe ganarse el apoyo”.

Para terminar, Colboni ha comentado las declaraciones de Ada Colau reconociendo que los votos del grupo de Valls la incomodan mucho y su decisión de volver a colocar un lazo amarillo sobre el Ayuntamiento de Barcelona. Sobre esas declaraciones, el concejal ha dicho que es “muy propio de Colau” y que si no quería los votos “que no se hubiese presentado, no hay ninguna ley que la obligara a presentarse”. Y sobre el acto de colocar el lazo amarillo, el exministro ha comentado que es una decisión que no apoya porque “las instituciones deben ser neutrales”, siendo el “punto de encuentro de los ciudadanos”, y entonces, “si le colocas una simbología de parte estás rompiendo un principio fundamental”.