¿Cómo afecta internet al lenguaje político? "La cultura popular de los memes se ha convertido en eslogan"

Te quedan 7 minutos para mirar el móvil. Sí. 7 minutos. ¿Cómo lo sé? Hace 40 años probablemente estarías pegado a tu asiento. Mano sobre mano. Hoy aprovechas ese tiempo para hacer muchas más cosas a la vez.

En España una persona mira el móvil 150 veces al día. Es decir, se distrae cada 7 minutos.

Hoy en 'Herrera en COPE' hablamos de eso. De la atención. De las cosas que nos interrumpen. ¿Te lo habías planteado alguna vez?

Todo lo medimos en tiempo. Te confesaré algo. Yo mismo lo viví cuando llegué el pasado viernes a Barcelona. Me monté en un taxi y después de decirle la dirección del hotel desde el que emitimos 'Herrera en COPE', el conductor me contestó: “tardaremos 44 minutos”.

Todo lo medimos en tiempo y ese tiempo cada vez soporta menos la atención. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cada vez encontramos más cosas que nos interrumpen.

Cataluña acaba de salir de unas elecciones autonómicas. Durante 15 días más de 6 millones han asistido a mítines, a debates. Estos días paseaba por la ciudad y no recordaba unos comicios con tan pocos carteles en la calle.

Pregunté un dato. Me dijeron que habían escaseado las banderolas, las fotografías que cuelgan de las farolas. El ayuntamiento había reservado espacio para la colocación de casi 6.000 banderolas y hay zonas sin publicidad electoral. ¿Esto quiere decir que los partidos han dado por pérdida la batalla por la atención en la calle?





Y te doy otro dato. Un joven no es capaz de mantener la atención en una cosa más de 10 segundos. ¡10 segundos!

¿Por qué cada vez nos distraemos tan fácilmente? ¿Cómo funciona tu cerebro? ¿Cómo influye la tecnología? ¿Te has parado a pensar en qué trabajos es más necesaria la atención?

Un ejemplo es durante una operación médica. En la cabeza de un director de orquesta durante un ensayo.

O en la publicidad. Las marcas buscan captar tu atención con su publicidad. Por eso, si hay alguien que sabe decodificar nuestros cerebros son los creativos y los publicistas.

En 'Herrera en COPE' hemos estado en el Hotel Radisson Blu 1882 de Barcelona y hemos estado allí para entrevistar a la creativa más admirada de España, y una de las 25 personas más influyentes, Mónica Moro, y con el prestigioso publicista Toni Segarra, que ha escrito un libro que se llama "La interrupción", y claro, la primera pregunta que le hice fue '¿qué es para él una interrupción?'"

Toni me dijo que "descubrimos que la vida es más interesante con interrupción. Una vida sin interrupción, es una cárcel. Es el momento maravilloso en el que algo estupendo sucede, y creo que lo vamos buscando". Mónica, por otra parte, indica que "el desafío es que no lo sientas como algo molesto, es tremendamente ambicioso, complicado y desafiante. Creo que hay como una animadversión a la publicidad. La diferencia es, cuando el trabajo que creativo que hacemos como marcas, no se sienta como eso, sino como algo que queremos ver".

Alberto Herrera reflexiona sobre ello y añade: ¿La interrupción puede provocar una merma en la capacidad de comprensión? Responde Toni que estamos sometidos a una cantidad enorme de estímulos y de velocidad. "Hace 20 años que existe internet y somos incapaces de entender la vida sin mail. Estamos obligados a seleccionar mejor aquello que nos interrumpe. Y eso no me parece mal".

Toni indica que hay que desarrollar un sentido crítico y, mientras, Mónica cree que "la cantidad de contenido que existe hoy, no es lo mismo que existía hace 20 años. No existía TikTok, Instagram, hay una cantidad de cosas para exponer y desarrollarte".

Hace dos décadas, te cogías una película o un disco. O charlabas con alguien. Y lo hacías sobre un solo contenido. Ahora, "todo tiene que ver con la rapidez y la ansiedad de estar en todo. A mí me abruma la gente que ve las series en velocidad x2. Yo 'flipo' con eso.Me parece tremendo", cuenta Mónica a Alberto Herrera.

A Toni no le parece mal que haya más estímulos. "Platón decía que la escritura y los libros iban a acabar con la memoria del hombre. Creo que hay que saber utilizarlo. Tiene su parte mala, como todo. El exceso de estímulos también... pero no vayamos solo por lo malo".

El scroll es otro tema que abordamos con ellos. Hay una anécdota en una casa que alquiló un amigo de Alberto Herrera. Allí, Alberto cogió un mando y vio un botón y la televisión giró de horizontal a vertical. Para que en Youtube pudieses hacer scroll con el formato nuevo. ¿A estos dos publicistas qué les parece el scroll? Mónica asegura que "tiene un punto adictivo, es una cosa que no puedes parar. A mí, como fenómeno humano, me parece fascinante".

La falta de atención...¿merma la calidad de la política? Toni, sobre esto, tiene una teoría. "Creo que los políticos están sumidos en la mayor de las irrelevancias y sabemos que dependen de los bancos, de las empresas.. y necesitan notoriedad. Se pelean. Tienen que generar odios".

No te pierdas el resto del reportaje en el audio adjunto en la noticia y en el vídeo anteriormente incluido. En él, podrás escuchar y ver los testimonios de los expertos al completo.