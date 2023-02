El chiste del Comandante Lara de la abuela catalana: provoca un ataque de risa en directo en Herrera en COPE

Este martes, se han contado una serie de chistes en 'Herrera en COPE', por lo que no podía faltar la intervención del Comandante Lara, que ha hecho estallar entre risas a todos los presentes en el estudio.

"Una abuela catalana está indicando su dirección a su nieta, porque la iba a ir a visitar con su marido. Y le dice: 'cuando lleguéis al edificio, en la puerta de la entrada, hay un gran panel del portero electrónico. Yo vivo en el 304. Apretáis el botón del 304 con el codo y yo os abro la puerta. Entráis al ascensor, que está en mano derecha, entráis y dais al botón del tercero con el codo. Y, cuando salgáis del ascensor, el apartamento está a la izquierda. Con el codo, tocáis el timbre y ya os abro yo', le narraba", empieza contando.

"Y le dice la nieta: 'abuela, parece todo muy bien, muy sencillo, pero ¿por qué hay que dar a los botones con el codo?'. 'Hombre, es que ¿Pensáis venir con las manos vacías?'", termina el chiste, provocando así las risas de todos los colaboradores del programa. "Qué bueno", "Es muy bueno", han reaccionado. "El Comandante Lara nunca falla", asegura Carlos Herrera.

Chiste de Álex Clavero



Asimismo, también han recordado un chiste de Pedro Gandía: "El pueblo se llama Cornocalejos de Abajo. Allí se dedica todo el mundo a la fresa. Estados Unidos se queda con toda la producción de fresa, pero eso hasta que llega el nuevo presidente de EE.UU, que lo primero que hizo fue suspender el pedido de fresa de ese pueblo".

"Al alcalde le cayó tan mal eso, que le mandó una carta para declararle la guerra. Este hombre vino a hacer unas cuestiones y justo estaba saliendo el alcalde, y le dijo que si era él quien le había mandado la carta para declararle la guerra. Ante esto, el alcalde le dijo que estaba ya declarada. ¿Un pueblo de 600 habitantes le declara la guerra a EE.UU? Siendo nosotros 250 millones de americano, se preguntaba el americano. 'Eso es lo que yo estoy pensando ¿Dónde meto yo 250 millones de prisioneros?', respondía el alcalde", finalizaba el humorista.

Al igual que han escuchado un chiste de Álex Clavero: "Saltar de cabeza a la piscina no tiene nada bueno. Todos nos creemos Michael Phelps. Grábate y te ves. Eres El Langui. Encima, con la almendra que tengo yo... Me tiro y salpico a la señora, que me dice 'No te tires en bomba. Qué me has sacado al niño del agua'. Y yo, pero señora, que me he tirado de cabeza".