César Córcoles, prof. de informática, sobre el MWC: "Vamos a ver mucho más que móviles"

Arranca el Mobile World Congress en la ciudad de Barcelona con muchas expectativas a sus espaldas, sobre todo teniendo en cuenta que esta reapertura de puertas llega dos años después del último evento, ya que hay que recordar que el año pasado se tuvo que suspender por el estallido de la pandemia del coronavirus, justo en vísperas de que se celebrara el mediático congreso, que se mantuvo en pie casi hasta el último momento.

Así, el evento más importante del mundo de la telefonía móvil volverá a congregar a los más interesados en un campo que no para de crecer, a pesar de que este año su formato variará sustancialmente por la situación sanitaria, lo que ha obligado a que la mitad del evento se celebre a través de las pantallas.

Eso sí, será más virtual porque la situación lo obliga, pero la industria ha demostrado que no hay tiempo para la pausa. Así, con el objetivo de comentar y analizar todas las novedades que traerá la multitudinaria presentación, César Córcoles, profesor de Informática, Multimedia y Telecomunicación en la UOC, se ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE durante esta mañana para repasar las principales innovaciones que se presentarán en esta cita.

Un congreso que, sin embargo, sí notará ausencias notables como la de las marcas Ericsson, Xiaomi, Facebook o Google, que no estarán presentes.

Esto para muchos podría ser interpretado como un demérito, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de la feria de tecnología móvil más importante del mundo, pero en lo que Córcoles ve un punto diferente, defendiendo que "puede ser, pero también hay que tener en cuenta que Apple no ha venido nunca y probablemente sea el fabricante de móbiles, no el que más vende, pero sí el que se lleva todos los beneficios y esto no ha puspuesto nunca un problema".

Por otro lado, cuestionado por la hoja de ruta del Mobile de este 2021 y su orientación, Córcoles comenta que "este año no solo va de teléfonos móbiles, si no que también nos van a enseñar relojes, dispositivos para casas 'inteligentes' y cosas de estas", destacando la importancia que ganarán en la cita las cámaras, baterías y la conocida como inteligencia de las cosas.

Sin embargo, dentro de todo lo que se podrá ver en el multitudinario evento, el profesor de Telecomunicación de la UOC destaca que "nos van a vender mucho 5G, nos van a vender cámaras diferentes con más zooms con sensores más grandes y también algo más de vida de las baterías, que es algo que todos echamos de menos en nuestros móbiles".

De esta manera, desvela que la principal novedad de este año será la importancia que tendrán las aplicaciones o utilidades de los dispositivos, así como los pequeños avances que permitirán sacarle un mayor rendimiento a estos, lo que mejorará las posibilidades de nuestros teléfonos.

De hecho, el tema de las baterías es uno de los que más interés ha despertado, ya que como bien reclacó Pilar García Muñiz es algo que supone "un reto y una necesidad", haciendo referencia a que pese el gran avance que han tenido los móviles, siguen arrastrando la carga como uno de sus mayores problemas.

Esto es algo con lo que concuerda Córcoles, que ha comentado que "es un problema importante", al mismo tiempo que comenta que "las baterías siguen creciendo", pero opina que en la actualidad siguen siendo casi las mismas, aunque destaca que "se ha mejorado porque no se degradan tanto a medida que las vamos cargando y que al cabo de un año se siguen pareciendo mucho a cómo aguantaban al principio".

Un avance que se ha celebrado entre los aficionados al sector, pero que por el momento estará reservada a los dispositivos de gama alta y que, como bien matizó Córcoles, tardará en llegar a la gama media y baja.

Con todo y a pesar de las restricciones por la situación sanitaria, se espera que el Mobile World Congress sea todo un éxito, aunque por el momento tendremos que esperar para saber si habrá alguna sorpresa que revolucione un mercado en el que se avanza a pasos agigantados.