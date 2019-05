Casado invita en COPE a Cs a facilitar la investidura de Sánchez porque "no descartan pactos" tras el 26-M

El líder del PP, Pablo Casado, ha negado que su partido haya virado al centro tras las elecciones del 28 de abril. Así lo ha expresado este martes en 'Herrera en COPE', donde ha señalado que la formación lleva 30 años siendo de “centro reformista liberal”. “No ha habido un cambio. Es lo que siempre hemos sido”, ha reiterado.

En este sentido, ha señalado que se han cuestionado sus planteamientos ideológicos por responder a los “insultos” vertidos por Vox contra el PP. Sobre Cs, ha recalcado que es la formación que ha cambiado de ideología con los años, pasando de defender la socialdemocracia a abrazar el liberalismo en sus estatutos.

Casado ha tachado de debate “pueril” el planteado sobre el partido que ha de liderar la oposición frente a Sánchez. Ha negado que le corresponda a Cs por ser la tercera fuerza política en escaños tras los comicios generales.

“El líder de la oposición es el que tiene más escaños después de quien gana las elecciones. Nadie se puede arrogar el liderazgo de la oposición. Hay líderes que llevan 13 años liderando sus partidos perdiendo elecciones y, sin embargo, la noche electoral parece que estuvieran celebrando la final del mundial”, ha señalado en relación a Cs y a su presidente, Albert Rivera.

En este sentido, el líder del PP ha dicho que en campaña optó por “un tono constructivo” con Cs y Vox para hacer “causa común” contra socialistas e independentistas y, sin embargo, el “adversario” de estas formaciones no era Sánchez, sino el PP. Por eso, en las próximas elecciones autonómicas, municipales y europeas ha animado a votar al PP para no fragmentar el voto en beneficio del PSOE.

Casado ha reconocido, no obstante, que los resultados electorales han sido “malos”, lo que ha achacado a “causas no imputables a ninguna persona”, sino al coste de la crisis económica, a la gestión de la crisis en Cataluña y a los casos de corrupción del PP. “Los ciudadanos nos han pasado la factura de esos años difíciles”, ha justificado.

Sobre la posible investidura de Pedro Sánchez, ha insistido en que no se la van a facilitar porque no comparten sus políticas, de modo que ni votaran a favor ni se abstendrán. Aunque ha manifestado que no es quien para decirle a Cs lo que tiene que hacer, ha invitado a la formación de Rivera a que se la facilite recordando el “Pacto del Abrazo” de 2015, cuando PSOE y Cs intentaron hacer causa común frente a Rajoy, así como las declaraciones de este lunes, en las que la formación naranja no descarta llegar a pactos con los socialistas tras las elecciones de este mes.

No obstante, en relación a la reunión que este lunes mantuvo con Sánchez en La Moncloa, ha dicho que no profundizaron en las conversaciones sobre pactos por respeto al Rey, a quien le corresponde legalmente realizar las rondas de consultas sobre las posibles candidatos a la Presidencia del Gobierno.

Por último, ha calificado de “fraude y humillación para España que Carles Puigdemont quiera presentarse a las elecciones europeas” y ha dicho que aún no ha decidido quién será su portavoz parlamentario en la próxima legislatura.