Casado, en COPE: "La urgencia por formar Gobierno forma parte del engaño masivo de Sánchez a los españoles"

El presidente del PP Pablo Casado cree que la decisión de Sánchez de retrasar la formación de su Gobierno es una mentira más del líder socialista "dentro del engaño masivo" que ha llevado a cabo. En una entrevista este martes en "Herrera en COPE" tras el debate de investidura en la que Sánchez ha sido elegido presidente con 167 "síes" y 165 "noes", el líder de la oposición cree que no ha habido prisa "sino una gran mentira". "Sánchez no habría ganado las elecciones si hubiera reconocido que iba a pactar con estos socios. Él dijo que llevaba a España de nuevo a elecciones porque no podía formar gobierno con Podemos y depender de los independentistas. Y es lo que ha acabado haciendo. Ha hbaido un engaño masivo y la última mentira es la urgencia por formar gobierno", ha dicho.

Casado ha asegurado que va a hacer una "oposición firme" ante un Gobierno "desfavorable para los españoles". "Sánchez ha hecho una investidura por sus propios intereses. Todos los españoles tenemos que ser iguales ante la Ley y ante el Presupuesto y eso no va a ocurrir con sus pactos con los independentistas. Ayer se votó que un ciudadano por ser de Palencia va a tener menos derechos que un nacionalista catalán", ha definido. Y ha añadido en relación a la existencia de partidos como "Teruel Existe": "Lo más importante de un país es la solidaridad territorial. O se defiende lo de todos o no quedará defendido la parte. Todos salimos perjudicados. Es ridícula la visión de esta España a trozos".

Para el líder del PP, "la única esperanza es que Sánchez engañe a sus socios". "Pero es difícil que esto ocurra porque no solo tiene un documentado pactado con ERC. Es que Rufián le incorporó otras cuatro peticiones desde la tribuna del Congreso: derecho de autodeterminación, referéndum, mesa de igual a igual entre Generalitat y Gobierno y amnistía para los condenados. Y Sánchez bajó la cabeza y no respondió. ¿Por qué no iba a cumplir ahora?", se ha preguntado.

Casado cree que el PP "tiene que aglutinar toda la moderación" e invita a los votantes socialistas insatisfechos con este Gobierno "a unirse". "Hay que mandar un mensaje de tranquilidad a los españoles. El PP va a estar con ellos. Sánchez no va a poder reformar la Constitución o modificar los Estatutos de Autonomía. Iremos directamente al Tribunal Constitucional", ha señalado. De nuevo, el presidente del PP ha lamentado que el pacto con Cs no hubiera salido adelante puesto que ahora él estaría formando Gobierno "y Rivera sería vicepresidente". "El centro-derecha se tiene que unir. Lo importante es España", ha insistido.

Preguntado por si al PP se le hubiera permitido que Aznar incorporara a Ana Botella al Ejecutivo o Rajoy a su esposa, teniendo en cuenta que Iglesias e Irene Montero formarán parte del Gobierno de Sánchez, Casado responde claro: "La pregunta es retórica. Se contesta sola. Lo que a la derecha no se le tolera, a la izquierda sí. En las grandes empresas no se permite que una pareja esté en el mismo departamento. Pero como no quiero entrar en temas familiares, me voy a otras cuestiones con mayor agravio comparativo. Sánchez llegó al Gobierno echando a otro honesto y apoyándose en una mentira. Ayer, formó un Gobierno el presidente de un partido condenado por defraudar a las arcas públicos 680 millones de euros y cuyos líderes acumulan más 300 años de cárcel. ¿Por qué al PP se le echa y el Gobierno con tres ministros que eran consejeros de Andalucía por entonces puede mantenerse en Moncloa?", ha dicho.