Carol Marín, en 'Herrera en COPE': “Los psicólogos sufrimos igualmente”

Alejandra es una psicóloga que tenía un proyecto de vida, ilusiones y objetivos. Pero, un buen día, dejó de tenerlos. Su cuerpo le había advertido de que algo no iba bien, pero ella decidió ignorarlo. Y, para cuando quiso hacerle caso, ya tenía depresión. Una de las lacras del siglo XXI. Esa es la premisa que emplea la psicóloga Carol Marín en 'Punto y coma', un libro en el que la especialista ofrece pautas para enfrentarse a este trastorno, incidiendo especialmente en la manera correcta de acompañar a un familiar que padece de depresión.

Un tema que, de nuevo, vuelve a poner de manifiesto la salud mental. Algo que, según Marín, aún sigue considerándose un tema tabú: “En cierta forma, sí. Desgraciadamente sí. Ahora hay más movimiento y empieza a haber más concienciación pero todavía queda mucho trabajo por hacer”.

Por eso, la psicóloga decidió escribir este libro. Es más, decidió que su protagonista sería una profesional de la salud mental que padecería este mismo trastorno. Algo que, para ella, era de vital importancia: “Los psicólogos somos también personas y, al final, sufrimos igualmente. La depresión, el problema que tiene es que no entiende de nada. Es una enfermedad que afecta a todo tipo de personas y, al final, los psicólogos estamos también expuestos cada día y durante tantas horas de trabajo a ver este tipo de casos y, al final, te puede tocar... Y, si te toca, lo peor que le puede pasar a un psicólogo es que entra en un momento de incomprensión”. Un problema en el que, como ha explicado la especialista, “lo primero que se preguntan es cómo les ha podido pasar a ellos porque tienen todas las herramientas para que no me toque y nos toca”. Una enfermedad que, en muchas ocasiones, los especialistas “no tienen porqué autodiagnosticarse” y que demuestra la importancia de libros como este 'Punto y coma' de Carol Marín.