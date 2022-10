Carlos Herrera: "Ha tenido que salir el Papa Francisco a pedir un plan de paz que respete a Ucrania"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días. No hay mayor felicidad que ver amanecer un lunes. Que llegue el día estrella de la semana y estar aquí desde las 6 de la mañana, un poco antes, si me apuran, y estar hasta la 1 de la tarde contándole las cosas que pasan en el mundo y en España.

La encrucijada de Brasil tras la primera vuelta de las elecciones

Hoy echamos un vistazo a lo que ha ocurrido en Brasil, saben ustedes que ha habido la primera vuelta de las elecciones. Podría haber sido la única su hubiera ganado por más del 50 por ciento alguno de los candidatos, pero no. Lula da Silva ha obtenido el 48 por ciento de los votos. Los brasileños le han dado esa victoria provisional, dentro de un mes veremos si la repite cuando solo se enfrente a Bolsonaro, que es uno de los tipos más bocazas del mundo. Pero cómo será un populista, para que otro populista de izquierdas, en este caso, que cobraba comisiones de una petrolera con sentencias contundentes, luego desechas por cuestiones formales, les parezca mejor que él.

El 30 de octubre saldremos de dudas, pero Bolsonaro parecía derrotado de antemano, pero ese 44 por ciento le da algo de esperanza. Miren ustedes, Brasil es la decimosegunda economía mundial. Representa aproximadamente el 40 del PIB en Iberoamérica y está en una encrucijada porque realmente tiene que elegir entre un tipo de populismo u otro tipo de populismo y veremos al final cuál es el que eligen y cuál es el futuro de este país, que es trascendental en el equilibrio americano, siendo la mayor economía del cono sur.

Si cae en la ola populista de Chile o Colombia ya veremos qué es lo que da de sí este gran país.

Cuba, un país hermano

Mirando un poco a Hispanoamérica indudablemente hay que detenerse en Cuba. Están pasando cosas inauditas. Quiere decir que salga la gente a la calle con presencia policial y militar sin precedentes ante unas protestas. Es muy difícil protestar en Cuba, la represión del régimen es feroz, pero el paso del huracán Ian ha hecho que se queden sin electricidad en buena parte de la isla. Además de los cortes que ya de por sí se viven con motivo de una estructura eléctrica que ya tiene muchos años y que no ha tenido mantenimiento adecuado. Ha tenido apagones generalizados, recurrentes, lo que data de los 90

Ahora, con el paso de Ian, zonas enteras han quedad devastadas. Tienen poca comida y la poca que tienen no la pueden guardar en el frigo. Han salido con cacerolas a las calles y eso en Cuaba es una auténtica heroicidad y no deberíamos dejar de mirar a lo que pasa en ese lugar. Si hay un país hermano en el mundo, ese es Cuba, donde tantos y tantos españoles encontraron desde hace más de un siglo acomodo para su futuro, que vino a frustrar lo que ya sabemos qué pasó en los años 60.

Sobre Putin, un apunte, ha tenido que salir el Papa Francisco a pedir un plan de paz que respete a Ucrania, pero que termine con la guerra.