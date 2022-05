"¿Qué me está contando, Margarita?": Carlos Herrera, sorprendido por lo que dice Robles del Gobierno

Margarita Robles ha sido una invitada de excepción en 'Herrera en COPE', quien ha aprovechado para responder ante las últimas polémicas protagonizadas por el Gobierno del que forma parte. Precisamente, en este sentido, le ha querido preguntar Álvaro Nieto, periodista y colaborador del programa, quien le planteaba la siguiente cuestión:

"No sé hasta qué punto usted está cómoda en este gobierno, lo digo porque los independentistas catalanes, los socios del gobierno, le vienen señalando a usted, directamente con el dedo", ha argumentado Nieto: "Algunos incluso le tildan de ser la izquierda rancia, casposa, en fin, hablan de una izquierda que no es la que ellos desean".

"Me gustaría saber, ministra", ha continuado Nieto, "si usted está cómoda en este momento, en este gobierno, donde tenemos un ministro que llama ladrón al Emérito, que indulta a una mujer condenada por secuestrar a su hijo, que mete con calzador a los independentistas en la comisión de secretos oficiales, que es capaz de poner en solfa al Centro Nacional de Inteligencia con tal de salvar el pellejo ante sus socios parlamentarios, en un gobierno en el que si nos atenemos a lo que se ha publicado en distintos medios, usted se ha visto obligada a destituir a la jefa de CNI a petición del presidente del Gobierno y en contra de su voluntad", ha terminado por plantearle Nieto, quien preguntaba: "Usted, ¿en algún momento de todos estos días se ha planteado abandonar el Gobierno o sigue estando igual de cómoda que cuando entró?".

Margarita Robles responde sobre su posición en el Gobierno

"Pues mire, sí. Yo estoy cómoda este gobierno y le voy a explicar por qué", ha expresado con firmeza la ministra de Defensa. "Yo soy una persona que vengo de otro mundo, del mundo de la Judicatura y lo que soy es una servidora pública. Para mí es un lujo y es un honor ser ministra de Defensa en este gobierno. Yo lo he dicho muchísimas veces, creo que no tengo mayor satisfacción que estar con los 120.000 hombres y mujeres en las fuerzas armadas que están cada día trabajando por España y dejando muy alto el pabellón de España", se ha defendido Robles.

En respuesta a lo que le planteaba Álvaro Nieto, Margarita ha continuado: "Y usted ahora me sacaba todas una lista de lo que usted considera que es criticarle este gobierno, pero fíjese que en esa lista no me ha sacado nada positivo de este gobierno. Llevamos 4 años en el gobierno y claro, yo si usted junto con esas cuestiones que no comparte, y que a lo mejor yo no estoy de acuerdo con los calificativos y las descalificaciones, pero si usted en esta lista me sacara todo lo que se ha hecho durante estos cuatro años desde las pensiones, el salario mínimo, tantísimas cosas que se hacen cada día", ha sacado pecho la titular de Defensa.

"Yo, cuando llegué al Ministerio de Defensa... hemos hecho en estos últimos años trece mil millones en inversiones en Defensa que no había. Lo que no puede ser es que, cuando se quiere hablar de un gobierno, no haya ni un solo logro", ha continuado defendiendo, para acto seguido insistir en la gestión que están realizando: "Mire, cuando uno está en un gobierno tiene que tener una finalidad esencial, es trabajar por y para los ciudadanos, que eso es lo que hace este gobierno cada día. Habrá cosas que se compartan, habrá otras cosas que no se compartan, pero le vuelvo a decir, después de 4 años en el que se han hecho tantísimas cosas, usted no me ha mencionado nada positivo", le ha reprochado la ministra al periodista.

Carlos Herrera reacciona a la respuesta de Margarita Robles

"Frente al insulto, frente al todo está mal hecho, todo está mal. No, mira, habrá cosas que están mal. Yo siempre lo digo, yo me equivoco mil veces al día, pero tenemos que tener respeto, tolerancia, reconocer que el adversario político hace cosas positivas, porque el día que seamos capaces de decir cosas positivas...", continuaba defendiéndose Margarita Robles, ante la que un atónito Herrera solo ha podido exclamar: "¿Pero qué me está contando, Margarita?", para que, finalmente, la ministra de Defensa concluyese: "...entonces, podremos ser más objetivos, Carlos".

