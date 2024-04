Carlos Herrera desvela el problema de salud que ha sufrido la última semana: "Tres días encamado"

Carlos Herrera ha pasado parte de la semana en Sevilla, donde ha aprovechado para celebrar la Feria de Abril con los suyos. Una fecha importante para todos los sevillanos, también para él. Este lunes ha vuelto a ponerse al frente del programa después de las elecciones vascas, en el que aprovechará para hacer un análisis exhaustivo, junto a los mejores comunicadores, de los resultados en las urnas y los posibles pactos a partir de hoy en Euskadi.

Ahora bien, Herrera ha hecho su primera aparición esta semana dando una noticia que ha dejado a todos congelados por el secretismo y hermetismo con el que lo ha tratado. Y lo ha hecho en el último tramo de 'Poniendo las Calles', donde ha confesado a Carlos Moreno 'El Pulpo' el problema de salud que ha atravesado los últimos días. ¿Quieres saberlo? Reproduce el siguiente audio:

Como has podido escuchar, 'El Pulpo' preguntaba a Herrera si "nos has echado de menos". Así las cosas, Herrera confirmaba que sí. No obstante, agregaba: "He estado con una faringitis terrible durante tres días, prácticamente encamado y de la que todavía no me he recuperado, pero que el tratamiento de los médicos está haciendo unos esfuerzos ímprobos".

"Todo lo que le debemos a los médicos, ¿no, Herrera?", le ha respondido 'El Pulpo', premisa a la que Carlos ha respondido asegurando: "Todo lo que le debemos a los médicos".

Una premisa que ha vuelto a repetir en su monólogo de las 6 de la mañana, cuando ha dicho: "Celebro saludarles en este lunes 22 de abril del 2024, felizmente recuperado de una faringitis que me ha tenido tres días encamado, pero que finalmente gracias al trabajo certero de los especialistas ha podido remontarse".

La operación a la que se tuvo que someter Carlos Herrera hace unos meses

No es, desde luego, el único problema de salud al que se ha tenido que enfrentar el director de 'Herrera en COPE' a lo largo de esta última temporada. Si es cierto que ha superado una serie de catarros y resfriados, el último momento delicado en cuanto a salud se refiere se remonta al pasado mes de septiembre del año pasado, cuando comenzó la temporada en COPE.

El primer día del programa, Carlos Herrera confesó que se había sometido a una parotidectomía, una intervención quirúrgica mediante la que le extirparon un lóbulo de la glándula parótida. Aseguró, en su monólogo de las ocho, que hablaba "con media cara" tras la extirpación de un "tumor de carácter benigno".

No obstante, y al ser una zona complicada, le había dejado algunas secuelas de las que se recuperó posteriormente. Aseguró Herrera que esta intervención deja la cara "como si te hubieran pegado un balonazo", por lo que el programa lo hizo hablando "con la mitad de la cara".

¿Qué es un adenoma pleomorfo?

Quisimos preguntar al entonces director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida, qué es exactamente un adenoma pleomorfo.

Explicó que esta intervención no es más que "la extirpación de la glándula parótida". Una glándula, agregó, que produce la saliva y que es "fundamental", ya que vale "para lubricar, para proteger los dientes". Además, "también tiene poder cicatrizante, si te haces alguna herida cicatriza, vale para la lucha contra los microbios o para proteger la caries".

Esta glándula puede verse afectada por diversos motivos y uno de ellos puede ser el crecimiento de un tumor. "Según escuché a Carlos esta mañana, el tumor que él ha tenido es un adenoma pleomorfo que, por otro lado, ees el tumor más frecuente que se puede tener en la parótida". ¿Qué ocurre si este tumor no se extirpa? El facultativo aseguró que puede crecer poco a poco y que, además de suponer un problema estético, "tiene un problema si va afectando a un nervio, concretamente al facial. Por eso hay que quitarlo".