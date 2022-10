Carlos Herrera desvela la bebida que siempre le sirven en la recepción de los Reyes en 12-O: "Bien fresquita"

El Día de la Hispanidad parece haber recuperado su color habitual. Este miércoles, con motivo del 12-O, los Reyes Felipe y Letizia recuperaron la tradicional tradición de ofrecer en el Palacio Real una recepción conmemorativa del Día de la Fiesta Nacional, que durante la pandemia se había visto interrumpida. El año pasado, sin ir más lejos, la lista de invitados se limitó a 500 y no se sirvió cóctel para que los asistentes no se quitaran las mascarillas.

Este año, sin embargo, han sido invitadas más de 2.500 personas entre autoridades y sociedad civil, que este miércoles pudieron saludar uno a uno a los Reyes en el Salón del Trono antes de pasar al Comedor de Gala para disfrutar de un cóctel para charlar de forma distendida. Este año se ha seguido dicho protocolo: tras el saludo a los Reyes Felipe y Letizia, todos los asistentes invitados han podido pasar al Comedor Real del Palacio para participar en el cóctel distendido en el que, tradicionalmente, se han producido encuentros y conversaciones de gran interés.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabezó el saludo y fue seguido por los miembros del Gobierno y representantes de los Poderes del Estado. En la lista de invitados estuvo, como ya venía siendo habitual otros años, el director y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, quien este jueves ha aprovechado su monólogo de las ocho de la mañana para desvelar la bebida que siempre le han servido.





¿Qué bebida ha tomado Carlos Herrera durante su asistencia a la recepción Real del 12-O?

Antes de comenzar, el periodista sevillano ha contextualizado el lugar en el que tiene lugar la recepción. "Es un palacio del siglo XVIII, que tiene su interés, por ejemplo, el Salón del Trono, que es donde los Reyes saludan a los 2.500 invitados que ayer pasaron por delante de ellos", ha comenzado diciendo el periodista de COPE. "2.500 veces, "me alegro de saludarte", dándote la mano en el Salón del Trono, que está prácticamente como lo dejó Carlos III, exactamente igual, y de ahí pasar al comedor real, donde unos amables camareros te ofrecen un vaso", ha continuado Carlos Herrera.

Seguidamente, ha advertido que, en realidad, "dar vasos a 2.500 es dar muchos vasos, pero bueno, un vasito de lo que usted quiera", ha seguido. A continuación, Carlos Herrera ha contado la bebida que siempre ha pedido y que todos los años le han servido durante la recepción Real: "Yo siempre les pido fino o manzanilla y es verdad que algunos años me la han tenido fresquita, debo decirlo en su favor", ha desvelado el periodista. No obstante, este año las cosas han sido distintas: "Ayer no había", ha lamentado.