Carlos Herrera desenmascara el 'sectarismo' de la Abogacía del Estado durante el juicio del 'procés'

Carlos Herrera ha comenzado su monólogo de las seis de la mañana de este miércoles 12 de junio hablando del juicio del 'procés' que, presumiblemente, llega hoy a su fin. Sobre éste, Herrera afirmaba lo siguiente: “Tenemos varias informaciones de interés hoy: la lectura de conclusiones ayer del juicio del ‘procés’, que hoy quedará visto para sentencia después de que los acusados cierren el juicio con su verdad, es decir, de lanzar alegatos políticos. Ya lo hicieron ayer sus abogados; considerando que los jueces no deben buscar la verdad, sino resolver conflictos. Y eso que dice el Código Penal que rige la Administración en estos momentos, con la soberanía popular… no vale”.

Asimismo, iba más allá y apuntillaba: “Lo que quieren es una sentencia absolutoria para establecer la convivencia estupenda, pelillos a la mar y todos felices, pero esa no es la verdad. La verdad salta a la vista. La verdad es la conveniencia política. Hay que decirles a estos señores que han puesto en riesgo el armazón del Estado, basado en la soberanía nacional”.

En la misma línea, se refirió a las declaraciones de algunos presos como Oriol Junsqueras: "No se puede decir, oiga, no ha pasado nada. Ese es el gran favor a la convivencia que dicen, pero no puede ser. Lo único que Junqueras, Forn y Romeva reconocieron fue que cometieron delitos de desobediencia. pero no está penado con cárcel sino con inhabilitación. Negaron los desórdenes público, por supuesto".

Llegados a este punto, Carlos Herrera puso el foco en el papel en la causa de la Abogacía del Estado: "Ojo, lo más llamativo no era que todos los que están cobrando para ejercer ese trabajo, hicieran ese trabajo, lo más sorprendente es el papelón de la Abogacía el Estado que no tiene el mínimo sentido del ridículo, porque el Gobierno de estos tipos, de Sánchez y compañía que manda en ellos, tampoco lo tiene. Puesta esta responsabilidad de justicia en una de las tipas más sectarias, Dios no quiera que le toque e una caausa; la fiscal Delgado. La Abogacía del Estado sigue haciendo méritos para aparecer la primera en la Diada; para que le pongan una calle en Barcelona".

"¿Y por qué les cuento esto? La Fiscalía se oponía ayer al permiso para que Junqueras pueda prometer como eurodiputado. Lo hace porque el proceso para alcanzar el acta europea de Junqueras es distinto. Puede tener mayor rango de inmunidad y paralizar incluso la causa. ¿Qué ha hecho la Abogacía? Mostrarse a favor de que Junqueras salgo de la cárcel para recoger ese acta. El último favor que le quedaba por hacer a ese pozo de vergüenza en que se ha convertido la Abogacía. Les da igual, tienen la cara de cemento. Esto es muy de este tipo de Gobiernos. Les da exactamente lo que digan los demás. Lo hago porque soy yo y porque soy de izquierda suficiente... y porque puedo hacer lo que me da la gana", zanjaba el comunicador.