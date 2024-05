Carlos Herrera confiesa la costumbre que sigue el fin de semana y que le afecta cada lunes: "Imprescindible"

Carlos Herrera, como cada viernes, habla con José Antonio Maldonado sobre la previsión del tiempo. Sin embargo, más allá de eso, también aprovechan la sección para contar qué harán el fin de semana y algún detalle más sobre su día a día. El comunicador, de hecho, ha contado si madruga en sus días de descanso tras su cita con los oyentes. ¿Cuál es su rutina de sueño? Descúbrelo en el audio que tienes disponible aquí.

Audio









En concreto, Herrera ha explicado que "a ver, el reloj del cuerpo es el reloj del cuerpo. Entonces... digamos que los viernes, en lugar de acostarme a las ocho de la tarde, como me he dejado caer la cabeza un poco para atrás en el sillón después de comer, pues ya me acuesto a las 11 y me levanto tarde. A las siete de la mañana. Tarde, para mí".

Inmediatamente después, el director de 'Herrera en COPE' se levanta, va al mercado, hace su caminata, va a comprar lo imprescindible y a tomarse una tostada. Y luego, el domingo se tiene que acostar pronto porque "el lunes toca madrugar".

Pero ese no es el único tema extra que han abordado. Puedes escuchar la sección completa en el siguiente audio. ¡No te lo pierdas!

Audio





El caso es que Carlos Herrera también ha contado que tiene dos bodas por delante a corto plazo. El 31 tiene un enlace en Sevilla. Lo que pasa es que "al día siguiente tengo la boda de la hija de mi amigo Miguel en Estepona. Y me tengo que desplazar. Lo que pasa es que las bodas, tú sabes, tienen un rato, un tiempo, una edad. Cuando son bodas de gente allegada, bien... pero cuando no es el caso, tú te tomas allí dos vasos y al cuarto vasos estás diciendo: Bueno, ¿a qué hora sale el autobús? Pero esto son bodas de quedarse".

¿Qué costumbre tiene Herrera antes de ir a la radio en Sevilla?

Carlos Herrera, en otro momento de 'Herrera en COPE', también relató qué hacía en Sevilla antes de ir a la radio. Aseguraba que, cuando pasa por una calle de la ciudad, tiene que "dar coordinado con los pasos, una serie de golpes con los nudillos entre baldosa y baldosa".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio





Además, tiene que coincidir su paso con el golpe del nudillo para que "haya quince pasos de las quince baldosas que hay. Eso es lo que hago todos los años en la calle Harinas".

Pero es que su manía no acaba aquí porque el comunicador indica que cuando llega a la plaza Nueva y pasa por el escudo que hay ahí del Betis, saluda a su amigo Gregorio Conejo (ex directivo del club), ya fallecido. "Siempre le digo alguna cosa del día, 'hay que ver lo que está cayendo hoy' o 'cómo está Israel, Gregor'".





En los hoteles también tiene otra manía. Siempre se fija en si el baño tiene o no tiene albornoz. También explicó que se suele fijar en la ducha, algo que secundaba Navarro. Otros, simplemente, no tienen esa manía y se fijan en cosas en las que nadie más nos fijamos.

"Y todo se soluciona con el cartel de no molestar" concluía Carlos Herrera, haciendo referencia a ciertas rutinas que sigue cuando duerme en una habitación de hotel, con la aprobación de todos sus colaboradores.