Bargueño: "Mari Trini fue clave en la cultura del feminismo en la música española"

"Las chicas son rockeras", es un recorrido del papel de la mujer en la historia del Rock desde los años 60 hasta nuestros días. El Rock ha sido o ha querido ser, desde el principio, un club de hombres. Pero no siempre ha sido así, porque siempre hay mujeres que desafían las reglas. Mujeres que se negaban a ser simplemente las que gritaban en los conciertos y las compraban los discos.

"Las chicas son rockeras" es la reivindicación de las mujeres en un mundo de hombres que cantaba James Brown (' It’s a man’s man’s man’s world', 1966) con letras como: "Tenía dos chicas por la mañana asegurándose de que estaba bien alimentado. Y, creedme, una endulzaba mi té y la otra ponía mantequilla en mi pan" que cantaba Bill Haley en "el primer gran single de la historia del rock, el que le dotó de repercusión universal, contenía (en su cara B) un tema que presentaba a la mujer sumisa y al servicio del hombre" escribe Miguel Ángel Bargueño.

"Las chicas son rockeras" es ver escrito en papel nombres que todo amante del Rock tiene en mente, pero sin la carga feminista que ellas impusieron a esta parte determinante de la música, que, además, no se entendería sin su huella.

Aretha Franklin, Nina Simone, Janis Joplin o Dolly Parton hasta artistas actuales como Miley Cyrus, Rihanna, Beyoncé o Katy Perry. "De hecho", asegura Bargueño, para entender el triunfo de Rihanna y Beyonce hay que escuchar a Aretha Franklin.

La historia de la música con nombre de mujer no se entendería sin "Madonna, ha sido el gran icono no solo musical sino también femenino, es una mujer que ha triunfado haciendo lo que le ha dado la gana".

"Las chicas son guerreras" no olvida a Mari Tini, "una mujer que es clave respecto a la cultura del feminismo en la música en España, no hacía Rock, pero desde pequeño tenía esta inquietud por componer, se fue a Londres, a París y cuando volvió hizo un disco con canciones de otros porque le dijeron que una mujer no sabe componer, por suerte luego Hispavox la fichó y salieron los grandes temas como 'Yo no soy esa'"

'Yo no soy esa' es uno de los grandes temas que Miguel Ángel Bargueño nos ha dejado este viernes en su playlits junta a "I love rock and roll" de Joan Jett & the Blackhearts, o "You don't own me" de Lesley Gore, "Celebrity skin" de Hole y "Rapper's delight" de Sugarhill Gang.