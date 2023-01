Esta es la pieza estrella más robada en los coches: solo te enteras por el ruido que hace

Desde diciembre, en España se ha implantado una moda que venía de meses atrás de Estados Unidos y Reino Unido. Y lo peor es que no es nada buena. Al parecer, la Policía estadounidense, y desués la británica alertaban de un nuevo tipo de robo en coches que estaba ocurriendo con mucha frecuencia. El tema es que no es una sustracción cualquiera, puesto que son piezas que están instaladas en el automóvil, necesarias para el correcto funcionamiento del motor del vehículo. Nos estamos refiriendo al catalizador, una parte muy valiosa que los amigos de los ajeno van buscando por el elevado precio de los metales que se encuentran en su interior, como por ejemplo el paladio, un mineral que es tan caro como el oro.

¿Qué es un catalizador y para qué sirve?

La crisis actual es la causante de que se haya producido un aumento en el robo de estas piezas de coches. Pero, ¿qué es y en qué consiste un catalizador? Este trata de elimina gases contaminantes y es una pieza obligatoria en todos los vehículos diesel o gasolina, ubicada en los bajos del coche, ya que forma parte del sistema del tubo de escape y sin ella no se puede circular. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el paladio con el catalizador del automóvil? Pues tiene mucho que ver, porque este material tan caro es un componente esencial de catalizadores. Además, es escaso y tiene muchas propiedades, tal y como cuenta en 'Herrera en COPE' el geólogo Carlos García Royo: "Tiene unas características físicas y químicas que les hacen muy interesantes para la industria acutal. Son resistentes y el paladio lo es también para el ataque químico. No se manchan, es decir, que no tiene una reacción que deje unas huellas notables en este elemento", señalaba, añadiendo que también son "resistentes al desgaste, excelentes conductores eléctricos y tienen elevados puntos de fusión y propiedades eléctricas estables".

Hacerse con estas piezas es casi un tesoro y no es algo que sea excesivamente difícil de conseguir. Estos son los motivos que están detrás de que estemos viendo un aumento considerable del robo de los catalizadores de coches. Sin ir más lejos, le acaba de pasar a Miguel, concretamente la semana pasada en Madrid, que ha querido explicar su experiencia en 'Herrera en COPE'. "Tenía el coche en la calle y al ir a arrancarlo me he dado cuenta que hacía un ruido bastante extraño, un estruendo tremendo que hacía el motor. Y el tubo de escape echaba un humo tremendo", explicaba. Más adelante le dijeron que le habían robado el catalizador. Estas bandas, que se dedican a este tipo de robos, generalmente no se limitan a sustraer un solo catalizador, sino que el robo se hace con varios coches en una sola noche.

Carlos Verdejo es mecánico y también ha hablado a 'Herrera en COPE'. "El catalizador lo que hace es filtrar los gases que se generan en el motor y, entonces, con esos metales tan preciados lo que hace es una reacción de catalisis a los gases para anular los gases nocivos y rebajarlos lo máximo posible", explicaba. El mecánico ha señalado que el coche puede funcionar sin esta pieza. Sin embargo, al quitarle, "el coche queda escape libre, y si ahí colocáramos un silencioso no habría ruido, el tema está en la polución", destacaba.

"La forma de robarlo es relativamente sencilla. El catalizador normalmente va en la parte baja del motor, según sale del colector va colocado ahí. Suele tener bastante sitio, porque como genera mucho calor no puede ir pegado directamente a la carrocería. Y lo que utilizan son herramientas de corte de carrocería", comentaba, añadiendo que se meten con una "radial o una sierra de batería y los cortan en nada, en cinco minutos tienen un catalizador cortado", resaltaba.

¿Qué relación tiene con la Guerra de Ucrania?

En las últimas semanas, el precio del paladio ha aumentado debido a la invasión de Ucrania. Y es que, el mayor productor mundial es precisamente Rusia, un país que ahora se enfrenta a las sanciones internacionales. El caso es que los amigos de lo ajeno han encontrado en los catalizadores de los coches una manera rápida de hacer dinero consiguiendo paladio. Pero no solo este material, porque ese catalizador también está compuesto por platino y rodio, materiales igualmente caros.