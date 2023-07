El análisis de Carlos Herrera sobre los resultados del 23J: "Lo de anoche me recuerda a las del 93 y del 96"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por los resultados de las elecciones generales del23Jque dejan al PP como el partido más votado, pero sin poder sumar los escaños suficientes con Vox para poder gobernar.

"Una jornada que se resolvió finalmente con un resultado que no era el que vaticinaba la mayoría", comienza Carlos Herrera este lunes, "bueno, lo vaticinábamos algunos": "Victoria efectivamente de Alberto Núñez Feijóo al frente de las listas del Partido Popular, obteniendo 136 escaños en el Congreso de los Diputados, y teórica derrota de Pedro Sánchez, pero con 122 diputados. El presentador se pregunta "qué consideraciones elementales podemos hacer o cómo podemos resumir la situación de cómo queda eso después de haber contado todos los votos a expensas de los votos del exterior".

Para el comunicador, "es una victoria de Feijóo", aunque "el pero al que añadir y al que seguiría una adversativa no es un pero menudo": "Nada menos que ganar, pero tenerlo muy difícil, casi imposible, para gobernar". "Ha ganado Núñez Feijóo", recalca Carlos Herrera, "sí, pero quien de verdad puede ganar es el que ha perdido porque es el que puede gobernar". "Eso sí, poniendo de acuerdo a lo que más o menos tenía de acuerdo antes con un elemento más que se llama Carlos Puigdemont", advierte el presentador de 'Herrera en COPE'.

"Porque con este resultado, por demás, Pedro Sánchez se erige en intocable en su partido", señala, "para el Partido Popular ha sido un resultado lejano a sus expectativas, al revés que el Partido Socialista". Para Carlos Herrera, "es un poco lamentable utilizar el 'ya lo decía yo', pero recuerden que les insistí muy mucho que la remontada no era una figura mítica, una leyenda, que sacaban de paseo los socialistas cuando realizaban su campaña electoral": "Existía la remontada tenaz que ahora sociológicamente habrá que interpretar, pero vamos si existía".

Carlos Herrera señala que "formar gobierno para Núñez Feijóo" es "una tarea casi imposible porque está a siete con la suma con Vox de la mayoría absoluta". Advierte que "podría incluir algunos sueltos, tal vez UPN, que obtuvo un escaño, pero la dejaría también lejos si no participase el Partido Nacionalista Vasco". Sobre esta cuestión, cree que "lo va a intentar Núñez Feijóo, pero es un conjunto como el aceite y como el agua, es muy difícil, por no decir imposible, que el PNV diga que sí estando Vox de por medio".

"Pero cuidado", avisa, "porque la combinación que podría utilizar Pedro Sánchez tampoco es sencilla": "Además de Sumar, que es contemplable algún brillo de cuchillos con los compañeros de Podemos, tiene que añadir a Esquerra y a Bildu como ya hizo en la anterior legislatura, pero necesitaría al menos la abstención en segunda vuelta de los escaños de Junts que comanda el señor Puigdemont". Carlos Herrera señala la "paradoja nos lleva el voto de los españoles a que sea Puigdemont el árbitro de esta situación". Es por lo que para el presentador "cabe decir que nuevas elecciones no es un escenario imposible": "Basta que no pacten Puigdemont y Pedro Sánchez".

Las noches del 93 y del 96

A Carlos Herrera, "la noche de anoche" le recordó "mucho a la del 93 y la del 96". "En el 93, en un hotel de Madrid, COPE realizaba un programa especial, las encuestas daban como favorito a José María Aznar y las votaciones fueron calcadas, literalmente calcadas, a las de ayer", recuerda el comunicador, "en poco tiempo se puso por delante Felipe González y mantuvo esa distancia que le permitía gobernar porque por aquel entonces en España gobernaba el que ganaba las elecciones".

"Recuerdo estar con Luis Herrero, estábamos en el pitido final cuando aparece Felipe González y dice aquella famosa frase de 'quiero decirles a ustedes que he entendido el mensaje', luego se demostró que no lo había entendido, pero nos miramos y levantamos las cejas diciendo, ¿y esto, cómo ha ocurrido?", señala Carlos Herrera.

Sobre el caso del 96, "parecía que las cosas estaban más claramente inclinadas hasta José María Aznar y recuerden que fue una amarga victoria". Apostilla que "la similitud del 96 con ahora tiene alguna excepción": "Feijóo ha sacado más votos a Sánchez que Aznar en el 96 le sacó a Felipe González". "Las expectativas eran aún mayores, pero Aznar pudo gobernar porque pudo apoyarse en dos grupos como el PNV y Convergencia", expone Carlos Herrera, "ahora convergencia está en el monte y la lleva un fugado, lo que queda de Convergencia, y el PNV está al mejor postor".

"Pero ha estado pactando con Sánchez, ¿por qué iba a cambiar ahora?", se pregunta Carlos Herrera. "También en el 2016", expone el presentador, "Rajoy obtuvo 137 diputados": "Aquella fue la legislatura mínima del 'no es no' y Pedro Sánchez le bloqueó teniendo solo 85, ¿qué no puede hacer ahora con 122?"