El abogado de los policías heridos en el procés: "Con la amnistía quieren vengarse del Estado"

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, citó a declarar, la semana pasada, como perjudicados en la causa sobre Tsunami Democrático a dos agentes de policía que sufrieron heridas de gravedad en los incidentes ocurridos el 18 de octubre de 2019 en la plaza de Urquinaona y Vía Laietana de Barcelona, tras conocerse la sentencia del procés.

José María Fuster-Fabra es el abogado de esos dos agentes. Este miércoles, pasa por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para reflexionar sobre ese asunto y la encrucijada que vivió Sánchez este miércoles, una vez más, por parte de sus socios en el Congreso de los Diputados. Junts tumbó la ley de amnistía.

Al comienzo de su intervención, ha querido recordarle a Carlos Herrera que "el terrorismo es terrorismo. Está definido en el código penal y adaptado a la legislación europea. Otra cosa es que haya diferentes tipos de acciones terroristas".

Asegura Fuster-Fabra, por otra parte, que "en el código penal no se establecen dos tipos de terrorismo. Esto es un invento que hizo el gobierno y que no se sostiene por ningún lado".

"El debate que vimos ayer fue deplorable"

Sobre la responsabilidad de Puigdemont en la creación de Tsunami Democrático, dice que esto es una cuestión que está investigando.

Además, sobre el rechazo de Junts en el Congreso a la ley de amnistía, explica el jurista que "el debate que vimos ayer fue deplorable. Lo que se dijo de los jueces... estaba perplejo. Fuster-Fabra también recuerda, con todo este contexto sobre la mesa, que la justicia tiene sus tiempos.

"Hay muchos problemas con la legislación europea. Un prestigioso digital dedicado al mundo de la justicia me pidió un artículo sobre la amnistía. Todo lo que pasa con esta ley, desde su inicio, es absolutamente surrealista. Desde el punto de vista jurídico", prosigue su discurso en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

La están elaborando aquellos que se benefician, en palabras del jurista.

Y enumera diversos motivos de este asunto en 'Herrera en COPE'. Entre ellos, explica que "no respeta el principio de igualdad, porque no tiene ningún sentido que malversar no sea delito y sí sea delito si se ha realizado en otra autonomía. Respecto a la cuestión en concreto, cuanto más vueltas le den a la ley para ir forzando, metiendo y poniendo cosas, más se alejan de la normativa europea".





Luego además hay una cuestión que los independentistas pretenden. Quieren que no sea interpretada por los jueces y "eso en un sistema democrático es imposible. Salga el redactado que salga, si un juez tiene duda, podrá decir que para la ejecución de la ley hasta que el tribunal de justicia de la UE se pronuncien. Y esto es lo que no quieren los independentistas".

Lo que mueve esencialmente el independentismo son dos cosas, indica Fuster-Fabra en 'Herrera en COPE': que vuelva Puigdemont como sea y la venganza. "Ellos se quieren vengar del Estado español. Dieron un golpe de Estado y les salió mal. Unos fueron a prisión y los otros se fueron de España. Y la venganza pasa por humillar a España".





¿Por qué hablan tanto los independentistas de los jueces? Responde que "son los primeros a los que quieren humillar. La batalla se focaliza en el poder judicial. Quieren evitar cualquier tipo de control judicial respecto a la aplicación de esta ley".

"El independentismo entendió que no podía lanzar un órdago al Estado como lo lanzó"

En Cataluña se vivieron momentos críticos. Lo que pasó es que ese golpe de Estado, en palabras de Fuster-Fabra, les salió mal. En ese instante, el independentismo se dio cuenta de que "si traspasaban la legalidad, les podía pasar lo que les pasó. Hay una convivencia más pacífica en Cataluña porque el independentismo entendió que no podía lanzar un órdago al Estado como lo lanzó".

Sobre si se puede elaborar esta ley de amnistía a prueba de jueces, la respuesta es negativa porque "es algo totalmente elemental en el mundo del derecho. Aquí se pretende elaborar una ley que la apliquen los jueces. El poder judicial está en el primer foco respecto a aquellos que pretenden hacer algo abiertamente ilegal. Los jueces siguen sus tiempos procesales".

Por último, ha explicado lo que ocurriría si se aprobase la ley: "Instarían al juez a que se aplique la amnistía y cerrase el procedimiento. El juez podría acudir al TC o al tribunal de justicia de la UE".