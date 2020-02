Herrera: "El dilema con Alonso es darle un acento propio al PP vasco o unificar el centro-derecha"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Miren ustedes, a lo largo de mi vida he hecho programas en muchos lugares, incluso en aeropuertos, pero nunca emulando a Tom Hanks en 'La Terminal' porque, efectivamente, llevo más horas en la terminal que las que podría llevar, no quiero decirlo, en esta terminal del aeropuerto de Tenerife Norte después de un final de fin de semana en el archipiélago canario, no les diré que apocalíptico, pero desde luego casi casi infernal.

Infernal por cuanto la calima, el viento, polvo, incendios y otras situaciones han alterado seriamente la vida habitual de un archipiélago que de no haber ocurrido nada, ahora mismo estaría celebrando sus carnavales, pues como suele hacerlo: con alegría, jarana y gente por la calle.