Carlos Herrera: "Ni siquiera en Ucrania, pudo resistir Sánchez la tentación de los andares, la afectación"

Señoras, señores, me alegro buenos días. Ya son las 8 de la mañana, 7 en Canarias de un viernes 22 de abril del 2022 y llueve, llueve, llueve, llueve. Detrás de los cristales llueve. Y va a llover durante todo el día. Parece que el domingo empezarán a remitir más en serio las gotas de agua. Se salva Baleares y un poco de la costa del Mediterráneo, pero lo demás en fin. Veremos el agua. No es mala noticia, abril aguas mil.

A abril le quedan 9 días. A ver si se ve la primavera, primavera, como la conocemos de mangas ya más cortas y de rebequita. Una blusita y ya está y manga remangada, que es de lo que se trata. Este fin de semana Sant Jordi ya sin mascarillas.

El PSOE y los crímenes de ETA

Estamos en el siglo XXI y hoy hay tres elementos que me resultan particularmente noticiable. Uno de ellos es que el Parlamento Europeo ha dado la razón a un grupo de diputados en un dictamen que viene a decir que los crímenes de ETA no prescriben. Que luego eso tenga reflejo en los códigos penales, eso ya plantea otras dificultades, pero es una toma de postura importante para evitar estas rehabilitaciones exprés, calladas y nocturnas que el gobierno ha puesto en marcha desde que tiene esos acuerdos indecentes con Bildu y con el PNV, que también está el PNV ahí.

Lo han votado las porque en un principio dijeron que no, al final les ha podido la vergüenza. les ha podido la vergüenza y efectivamente he votado que sí. Que viene a decir ellos también que los crímenes de ETA no prescriben.

El viaje de Sánchez a Ucrania

Segundo. Se ha ido se iba a perder Sánchez su paseo por Ucrania. Qué me estás diciendo. se lo iba a perder, por lo que fuera, y ha ido a Ucrania y está bien que haya ido. Está bien además que le prometa a los ucranianos armamento en número determinado. Por cierto, ayer en rueda de prensa daba el recorrido de la fragata que lo llevaba y el número de toneladas que tiene. Esas cosas normalmente no se hacen. Pero ya saben que este es cómo es.

En cualquier caso, ni siquiera en un escenario como el de Ucrania, puede resistir Sánchez la tentación del engolamiento, los andares fatuos, la cara de afectación absolutamente estomagante, tan estomagante como el reportaje que le ha hecho la Moncloa y que se ha emitido en algunos lugares con unos primeros planos... Le faltaba por debajo la voz de alguien que dijera "chicas, estoy aquí con vosotros. no os preocupéis soy Pedro Sánchez".









El culto a una imagen, cómo se le venera a este individuo, no lo ha tenido ningún presidente del Gobierno. Han sido muchísimos, más normales que este tipo, que vive del marketing. Vive del marketing y no tiene credibilidad ninguna, pero ya les digo, el día viene de lo más curioso porque son escenas que provocan sentimientos contradictorios: a la vez alegría y pena, sonrisa y lágrima, orgullo y vergüenza ajena.

Así de entrada lo de Sánchez en Kiev del río que es correcto, pasa un país que necesita ayuda y te llevas el zurrón lleno de armamento y apoyas a Zelenski. Perfecto, irreprochable, pero luego bajas a la letra pequeña y es cuando te entra el alipori.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado













Te puede interesar: