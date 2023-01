Carlos Herrera: "Los fijos discontinuos no cuentan en las encuestas del paro, es el truquito del Gobierno"

Señoras, señores, me alegro...Buenos días. Aquí venimos contándoles las cosas desde las 6 de la mañana, de este martes 3 de enero del 2023... Es un martes tranquilo y lo que al tiempo se refiere, tiempo estable que, al parecer, va a durar hasta que se vayan los Reyes. Le veremos la espalda al rey Baltasar y luego veremos si vienen las aguas, que tanta falta nos hacen.

Bueno, en menos de una hora volverá a abrir al público la capilla ardiente de Benedicto XVI, ayer fue una afluencia masiva de las personas que querían despedirse del Papa emérito. Se calculaban bueno, decían entre 35.000 y 40.000...Bueno, pues fueron el doble, veremos si las cobras también se forman hoy, que creo que sí porque allí está José Luis Concejero.

A otra cosa, en España, hoy la cita es a las 9 de la mañana para conocer cómo ha cerrado el año 2022 el mercado laboral. Hoy conoceremos el dato del paro del mes de diciembre, que tiene una particularidad como todos los anteriores, que es que hay ahora mismo 2.800.000 desempleados, 35.000 personas menos que en octubre, es la cifra de noviembre, una reducción del paro que se estancó. Mucho más baja que en otros noviembres, por ejemplo como el del año anterior, pero hay una serie de personas que están en paro, que no trabajan, porque tienen trabajos temporales a los que volverán. Eso que se llamaban fijos discontinuos, que ahora se llaman indefinidos. Y estos, aunque no trabajen, no cuentan en la encuesta del paro. Ese el truquito, esa es la trampa de esta panda de trileros que nos gobiernan, y que a todo esto habrá que echarle un vistazo un poquito más serio.

¿El panorama económico? El panorama económico no es en absoluto alentador...El Fondo Monetario Internacional ha dicho que las economías de China, de Estados Unidos y de la Unión Europea van a notar si no la recesión, sí un frenazo económico importante en 2023, que para España se hace particularmente grave porque es el país que tiene más paro de la Unión Europea...Si la economía no crece, no hace falta ser un genio de la economía y el mercado laboral, si las empresas no ganan dinero, las empresas no pueden crecer, no pueden contratar...Por lo tanto, nos quedamos con la bolsa de parados que sigue costándole al Estado lo que le cuesta en prestaciones por desempleo.

¿Tenemos dinero para eso? ¿Tiramos de de deuda, seguimos tirando de deuda, no tiramos de deuda? Veremos...Ahora lo que pretende Pedro Sánchez, con lo que está Pedro Sánchez es en vendernos su agenda social. La agenda social que es consecuencia de haber cerrado diciembre con todo el capítulo de marrones, si no se abre ninguno nuevo, hechos muy deprisa. Como decía Maquiavelo, todo lo que sea malo, todo lo que sea contraproducente y te puede costar a ti más de un disgusto, hazlo rápido, una cosa, otra, otra, otra... Y luego, todas las cosas que tengas que hacer buenas que a ti te benefician en tu imagen, hazlas poco a poco, recréate en todas ellas... Vamos, esto es de libro de manual. Ha pasado el límite del año y ahora empiezan las paguitas.

Dice Sánchez que España está mejor que otros países, gracias a él, y como siempre el argumento será que Feijóo es muy malo, muy malo muy malo ,muy malo. De momento a Feijóo lo que le ha copiado la bajada del IVA de los alimentos, alimentos básicos. El PP lo propuso hace meses para aliviar el sablazo de la compra y lo ha copiado, como suele hacer las cosas Sánchez, mal y tarde. Después de decir que la medida era un despropósito, que no iba a servir de nada, que era propaganda y tal...

Mal porque se han dejado por el camino es la rebaja del IVA de dos alimentos básicos de la dieta, como son la carne y el pescado, y tarde porque como siempre, lo han aprobado con prisas dejándole el marrón a los comerciantes en unos días en plenas fiestas que han tenido que cambiar sistemas informáticos, cartelería, adaptar cuentas, bueno... Y la medida, en fin, mucho impacto no tiene.

En Sánchez todo tiene truco, ha bajado el IVA de algunos productos muy populares, pero es que te suben todo lo demás. Esto es lo de los cubiletes y el garbancito, siempre pierdes. Porque han subido el impuesto al plástico, que se utiliza de un solo uso para determinados productos, etcétera, etcétera. Eso, evidentemente, en algunos casos incluso está por encima del descuento que el Gobierno ha puesto. Es decir, que si usted va, pues de lo que tiene que alegrarse es que si no hubiera habido esa bajada del IVA, le costaría todavía más comprar las cosas, como cuando, por ejemplo, la bonificación de los 20 céntimo por litro de gasolina, que se ha quedado usted con la tranquilidad de decir 'menos mal que está ahí Sánchez, porque sino esto no me costaría veinte céntimos más', que es lo que le cuesta ahora, porque ha retirado la bonificación.

El PP ahora se debate si votar a favor de la convalidación del decreto del Gobierno, y de momento está la abstención, para dar el sí, piden incluir carne y pescado y conservas en esa rebaja del IVA, y también reclaman rebajas fiscales para las rentas más bajas, ampliar la lista de colectivos que pueden beneficiarse de los descuentos de los carburantes, deflactar el IRPF a quienes cobran menos de 40.000 €, y esto ya sabemos todos que, exactamente, eso no te lo tragas, el gobierno no se lo traga, pero ni lo que quieran...

Y después, oiga, ojo al nivelito de la nueva magistrada del Tribunal Constitucional, María Luisa Segoviano, con la mano en verano, que se ha estrenado por todo lo alto hablando la posibilidad de que se pueda reconocer el derecho de autodeterminación. Bueno, sí pero si lo piden, pues sí habrá que estudiarlo, etcétera... Luego dándose cuenta de la metedura de pata de lo que había dicho, que dijo que una cosa es hablar y otra probarlo, pero dejó puesta la semillita y el independentismo habrá tomado buena nota. Si esta era la buena, la que contó con el consenso de todo el Consejo del Poder Judicial, cómo era el malo...

Este que era partidario de imponer la independencia por decreto, ¿o cómo es? Esta frivolidad de esta señora tiene un efecto político, pero miren, no tendrá un efecto legal, porque hay sobrada jurisprudencia del constitucional, con que se lea las sentencias, seguramente ya hay bastantes. La Constitución ya regula cómo se pueden reformar las cuestiones más graves, no es fácil, pero es posible. Convenza usted a la soberanía popular, no solo con mayoría simple, que esta convenza en referéndum a toda la población, que se produzca la reforma de la Constitución, que se disuelva el Parlamento, vuelva a convocarse elecciones generales y después si usted quiere irse, vote usted, solo usted ya solo, y usted se va con su mula a otra parte...Cosa que a muchos lo mejor no les preocuparía demasiado...

Pero bueno, eso se hace como se tiene que hacer...Entonces no, 'todo es hablarlo, hablando se entiende la gente'. Vamos a ver, es literalmente imposible, mientras los españoles no decidan lo contrario, admitir, por ejemplo, una consulta de autodeterminación. O Sánchez se inventa algo y luego lo legaliza por las bravas o si no, se leen las sentencias del Constitucional. A ese respecto, el PP ha vuelto a defender un pacto por la justicia que le libere de las zarpas de los políticos, vaya en la línea de Europa, que es dar mayor ascendencia a los magistrados para que elijan a más vocales que los políticos. Es un acierto, pero vamos, hay que recordar que el PP ha tenido mayorías absolutas y no ha hecho ni eso, ni otras reformas que hacían falta. Está muy bien proponerlo desde la oposición, pero a ver si alguna vez se atreven a hacerlo desde el gobierno. Mucho bla bla bla ahora, pero luego se comen la reforma judicial, la Ley de Memoria histórica, la paz social y bam bam bam...

La mayoría absoluta de Rajoy fue incapaz, dice, "no, si le quitamos a la Ley de Memoria Histórica la provisión de fondos, para que por lo tanto no fuera efectiva"...No, no, lo que se hace es derogar esas leyes. Pero luego ya se sabe, una cosa es ladrar y muchos besitos, pero luego pan, poquito.