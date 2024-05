Herrera: “La relación de Felipe González con la actual dirección del PSOE es irreconciliable"

Audio

Carlos Herreraanaliza la actualidad de este viernes que pasa entre otros asuntos por la retirada de Sánchez de la ley del suelo o el arranque de la campaña de las europeas.

"Ayer se lo contábamos cuando supimos que el gobierno retiraba la ley del suelo para que no se votase, no la perdiese. El Parlamento volvió a demostrar que la mayoría parlamentaria que ha permitido la investidura de Sánchez, es una mayoría que sirvió para evitar el gobierno de Feijóo, pero no sirve para gobernar el país. Es una mayoría que la próxima semana eso sí permitirá sacar una amnistía, una ley de impunidad judicial que rechazan la mayoría de los españoles".

"Pero es incapaz esa mayoría de hacer absolutamente nada útil para el conjunto de la nación. El chantaje de los socios, las trifulcas internas del propio gobierno convierten cada votación en el Parlamento en una especie de zafarrancho de combate".

"Este Gobierno ha visto como han tumbado la ley de la prostitución y ayer se quitó la ley del suelo. Bueno no han presentado ni Presupuestos, no le digo más".

Ley de amnistía

"Ante la tropelía que vamos vivir la próxima semana con la amnistía, que luego ya veremos si sale o no sale delante. Todo este paréntesis parlamentario puede parecer hasta balsámico, pero no lo es, es el funcionamiento anormal de las instituciones. Si un gobierno pierde la mayoría para sacar adelante unos Presupuestos, lo que tiene que hacer es lo que decía Pedro Sánchez que había que hacer cuando le pasaba a otros, tiene que convocar elecciones e irse o irse y convocar lecciones o someterse a una moción de confianza".

"Si un gobierno se rompe y toma posiciones opuestas sobre el mismo asunto, habitualmente eso tiene consecuencias, o el presidente cesa a los díscolos o los díscolos se van".

Sobre el CIS, "han sacado una encuesta indicativa de voto para que Sánchez se relama en sí mismo donde dice que tiene 5 puntos de ventaja en las elecciones europeas. Si eso fuera así, Sánchez ya estaría sopesando montando unas elecciones generales":

"El muro que Sánchez levantó en la investidura ha demostrado toda su disfuncionalidad y la reacción del PSOE culpando al PP de que sus socios tumben sus proyectos es una broma. Seimaginan cómo serán esa reunión es del Consejo de Ministro. El próximo martes cuando se vuelvan a ver qué van a hacer".

Elecciones europeas

"Y hoy es el primer día de la campaña de las elecciones europeas, la campaña ha empezado esta medianoche. El PP ha planteado esto como un plebiscito sobre Sánchez, en medio del caso Koldo, en medio de varios casos, en medio del guirigay que se va a formar después de las elecciones con el gobierno en Cataluña, a ver qué gobierno se forma ahí, en medio del guirigay de la ley de amnistía, con un gobierno sin Presupuestos, con las investigaciones de Koldo y de Begoña en marcha, que son circunstancias que hacen que la Legislatura esté acabada, descontrolada".

"En estas elecciones votamos todos los españoles, todos tenemos la oportunidad de decir que esperamos de esto, qué opinamos de esto. Decidimos sobre Europa y es muy importante lo que decidamos, qué va a pasar con el campo, con los impuestos verdes, con el gasto en defensa, con la ampliación de países, con la guerra de Ucrania... todo eso es importantísimo. Pero también hay que pensar que es una buena oportunidad para decir lo que pensamos de la ley de amnistía, del gobierno que nos engaña sistemáticamente, de las constantes cesiones a las minorías, etc".

Manifestación en Madrid

"Les recuerdo que este domingo en Madrid está convocada una manifestación a este respecto por el Partido Popular precisamente por manifestarse en contra de esas decisiones del sanchismo. Será en Madrid a las 12 del mediodía".

Felipe González

"Ayer estuvo Felipe González en el televisor y la verdad es que no se dejó nada dentro, sacó todo lo que llevaba dentro. La relación de Felipe González con la actual dirección del PSOE es irreconciliable. González es un exiliado interior en el PSOE no tiene nada que ver con Zapatero, no le soporta, ni Sánchez, que no le soporta. Pero a ver si Sánchez y Zapatero son capaces de conseguir las mayorías absolutas que consiguió Felipe y el hecho de que hoy, tantos años después, hasta los que han sido sus más férreos enemigos, le reconozcan a Felipe González una altura política que estos dos no han olido ni olerán en su puñetera vida".