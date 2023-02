Carlos Herrera: "El terremoto de Turquía ha sido el mayor desastre vivido en el país desde hace un siglo"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Es día 7 de febrero, ya hemos comido una semana a este mes. La última hora de los terremotos Turquía y Siria apunta auna cifra de 4.300 fallecidos aproximadamente, 17.000 heridos, todo ello es circunstancial. En Turquía están acostumbrados a los terremotos porque está en un terreno particularmente delicado pero no tan acostumbrados a una intensidad como el de un terremoto del vivido ayer.

Dos terremotos y dos placas que se han separado

El primero, porque además no ha sido uno solo, han sido dos. El primero se registró de madrugada 7,8 en escala Richter. Horas después, cuando estaban en el desescombro, llega el segundo, no era una réplica, era otro terremoto, un seísmo de 7,5 provocado por una serie de placas. En realidad son tres placas sobre las que está situada Siria y Turquía. Dos de ellas, en lugar de superponerse o chocar, lo que han hecho han sido separarse y crear un hueco de 2-3 metros en una franja larga de más de 200 kilómetros.

Toda la comunidad internacional se está volcando en la ayuda de la zona afectada, en esa frontera entre Turquía y Siria donde viven miles de refugiados sirios. Nos fijamos en Turquía porque tenemos imágenes de medios de comunicación, redes sociales, pero todavía puede que la situación sea peor dentro de Siria. Ayer hablábamos con algunos que vivían en Alepo, que es la ciudad más poblada de Siria y contaban cosas ciertamente pavorosas.

Desde España ya han partido los primeros efectivos de Bomberos de Madrid y la Unidad Militar de Emergencias y ahora se trabaja para rescatar al mayor número de personas que hayan quedado sepultadas dentro de los escombros. Hay edificios enteros convertidos en montones de escombros. Dice Erdogan, el presidente de Turquía, que este desastre ha sido el mayor vivido en la historia de ese país o al menos el mayor desde hace un siglo, desde un terremoto en 1939 que dejó 30.000 muertos.

El PSOE presenta su proposición para modificar el 'sí es sí'

En España, la gran incógnita es si la Coalición de Gobierno se rompe o no. Yo ya les digo, no. No porque no toca. El Grupo Socialista presentó ayer su proposición de ley para modificar la ley del 'sí o sí'. Una ley que aprueba un Consejo de Ministros y que tramita como un proyecto de ley va a ser reparada por lo que presenta un grupo parlamentario como proposición de ley.

Los caminos son a veces más importantes de lo que parece. Existe un gobierno de coalición que aprueba con los socios parlamentarios una ley como proyecto, pero la reforma viene como una proposición de ley de un grupo, es decir, con un rango mucho menor.

Es un despropósito jurídico y político para corregir otro despropósito como fue aprobar una ley desnortada a sabiendas de los efectos que iba a tener. No hay más consecuencias, ni Pedro Sánchez cesa a los ministros ni estas se van en desacuerdo por qué seguimos viajando en un coche oficial.

En qué consiste la reforma presentada por el PSOE

¿En qué consiste la reforma que presenta el PSOE, pero que han redactado expertos del Ministerio de Justicia? En volver al sistema de penas del código anterior. Que todas las penas que se habían rebajado vuelvan a incrementarse al nivel anterior y esa modificación al alza se justifica con el agravante de la violencia, con el agravante de la intimidación, como ha ocurrido toda la vida.

No es lo mismo cometer un hurto que un robo. No es lo mismo sisar una cartera de 300 euros que amenazar con una navaja en el cuello a una persona de noche, herirla y robarle el coche. No se recupera la figura del abuso, pero sí se recupera la distinción de las penas en función de la agravante de cada caso y se vuelve a la tipificación anterior que es de puro sentido común, salvo para estas chaladas del ministerio.

Hay que delimitar los hechos y los castigos en función de la intimidación o de la violencia, pero ellas insisten en que no, en que no se debe distinguir. Basta que la mujer, el hombre o el niño no hayan dado expresamente su consentimiento para la relación para que estemos en un caso de agresión. La irracionalidad es muy difícil de explicar y esas señoras del Ministerio hace tiempo que se han situado completamente fuera de la realidad.

Qué va a pasar en la tramitación

Van a ver si llegan a un acuerdo, pero tal y como están las cosas parece que es difícil. Podemos y su ministerio insisten en rechazar esa reforma que propone el PSOE, sin el voto de Podemos y los 35 no sale adelante. ¿Qué va a hacer por cierto Comprimís, Esquerra y Bildu? Porque parecen inclinarse más por el lado de Podemos que es del PSOE.

Luego está el Partido Popular, que ayer no comentó el hecho, pero que mantiene la oferta hecha en su día al Gobierno para reformar la ley. De hecho, la reforma que presenta el PSOE es casi una copia literal de lo que presentó, en lo que a la graduación de penas se refiere, de una propuesta que realizó el Grupo Popular.

Pero Patxi López ha dicho claramente que no. La ley será la del 'sí es sí', pero la reforma es del no es no. No queremos nada con el PP aparte de copiarle el texto. ¿Tiene algo que ganar el PP en todo esto o es mejor que se siente a ver al espectáculo? Es una pena que López no fuera tan escrupuloso a la hora de aceptar los votos del PP cuando le eligieron Lehendakari, desde entonces no se ha recuperado.