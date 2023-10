Carlos Herrera: "¿Qué van a dar los separatistas a cambio de la amnistía? ¿Darán algo o seguirán igual?"

Audio

¿Qué tal están? Son las ocho de la mañana, son las siete en Canarias. Hoy es jueves. El 5 de octubre. Y yo no sé qué pasa, pero el mundo del deporte últimamente no hace más que deparar noticias delirantes: Lo de Negreira, el culebrón de Rubiales, la irrupción de Villarejo con acusaciones al Real Madrid. Bueno, pues ayer, menos mal, había una buena noticia y es que España va a co-organizar un Mundial, el del 2030.

El que organizamos fue el del 82, ya no se acordarán algunos. Aquí en este control y en esta zona no se acuerda nadie porque no lo hicieron la mayoría en el 82. Nos acordamos de Fernando Jáuregui y yo. ¿Te acuerdas que el 82 en lo deportivo estuvo bien, en lo turístico fue un desastre? Pues España va a organizar el del 2030 con Portugal y con Marruecos. O sea, ya es raro incluir a Marruecos en una candidatura ibérica, pero bueno.

Lo más raro es que el partido inaugural se va a celebrar en Uruguay y habrá partidos en Argentina y en Paraguay. El Mundial de España se va a celebrar en seis países y bueno son los enjuagues de la FIFA, que ya no me meto. Ya se lo preguntaré a Juanma Castaño.

La amnistía pactada con Puigdemont

Vamos a ver, la amnistía. ¿Algo nuevo de la amnistía? Bueno, sí, ya nos está enseñando la patita el diario El País esta mañana. Después de haberlo leído, ¿cómo puede ser que no montemos una amnistía para golpistas cada mañana? Si ustedes leen el artículo, verán que es una defensa leguleya de la amnistía, alegando que hay hasta 22 sentencias que aluden a la amnistía. Miren, yo he intentado leérmelo el artículo para enterarme y es imposible enterarse de nada. Porque es una farfolla intragable que sólo se justifica para poner un titular tramposo. 22 sentencias del Constitucional permiten encajar una amnistía.

Y ahí es donde están todos trabajando. Esta panda de babosos que trabaja en Moncloa, buscando siempre eufemismos, buscando sinónimos, mala literatura, etcétera. Por el bien de la convivencia y la generosidad, mirar al futuro, todo esto, etcétera. También nos da una idea de este cuento infame que ya nos apuesta Félix Bolaños.

Cerrando heridas, abriendo puertas. Todo lo que quieran y la generosidad sólo en una dirección. ¿Qué van a dar los separatistas a cambio de la amnistía? ¿Van a dar algo o no van a dar nada? ¿O van a seguir igual?