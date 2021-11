Herrera, a Rufián:” ¿Qué obtendríais vosotros si hicieseis caer a Sánchez?”

Señoras, señores, me alegro, buenos día

Ya son las 8 de la mañana, ya son las 7 en Canarias. Es muy tarde, lo sé, pero bueno que llevamos desde las 6 y si no se ha levantado antes, oiga haga examen de conciencia porque hay que levantarse pronto, poner en marcha el país, bla, bla, bla…

Bueno ahora a las 8, a las 7 en Canarias, ya les digo que hoy el día se parece el de ayer y que es un día pues como todos los anteriores lleno de inquietudes. También hay alguna buena noticia, también hay certezas de cosas pero hasta las cosas más ciertas a veces están asentadas en un taburete de cuatro patas, ya sabemos que el de tres no cojea, pero el de cuatro como hay un desnivel… ¿Por qué le digo eso? Porque efectivamente en la economía española es una economía muy vulnerable, lo ha dicho el Banco de España, es el último informe que hace el Banco de España y que lo que viene a retratar es la realidad. Esta gente son jirafas de cuello largo, esta gente sabe mirar a través de la tapia y ver lo que viene. Los que no llegamos al límite de la tapia, pues nos encontramos después con que igual la atraviesa un camión o no, pero esta gente sabe y saben que por lacrisis de suministros y de energía y de otras cosas hay inquietudque se genera entre, menos el gobierno que es el único que no está inquieto de nada, los demás sí tienen inquietud. El Gobierno no está inquieto de nada porque, bueno pues como le van a sacar los Presupuestos adelante los socios pues ya tiene hasta el 2023 y quiere con tranquilidad para seguir haciendo lo que le dé la gana.

MOLNUPIRAVIR, ORA ESPERANZA CONTRA LA COVID

Ahora, imagínense usted que estuviéramos, estando en la situación que estamos no estuviéramos protegidos por vacunas y ahora viniera una nueva ola como está llegando a algunos lugares de Europa que no tienen la misma inmunidad de rebaño, que se reconoce tiene España donde hay un tanto por ciento de personas entre las vacunadas y las que han pasado el covid, que han sido muchas, muchas, y más seguramente que en otros lugares; tenemos un cierto blindaje. ¿Oiga, usted se imagina ahora volver a noviembre del año 2020? Se acuerda ¿dónde estaba usted en noviembre de hace un año exactamente¿ ¿Ccómo era su día a día? Hombre, no estábamos encerrados, podríamos salir hasta una hora determinada de la noche con precauciones y con muchas medidas en muchos lugares pero, los hospitales estaban llenos porque no teníamos la vacuna. La vacuna finalmente nos ha permitido que ahora estemos, algunos se contagien pero no lleguen al hospital o lleguen algunos de forma muy puntual y desgraciada; eso es evidente. Ahora imagínese que estos días no hubiésemos podido anunciar la vacuna como ya en noviembre la estábamos anunciando pero, no sé dónde podríamos haber acabado ¿no?

Ahora también se adelanta el uso de la primera pastilla contra la covid que es la molnupiravir, que es un comprimido estadounidenses que se ha aprobado para Reino Unido, ahora lo están analizando las Agencias del Medicamento Europeas. Hombre, que lo que haría, si se administra los primeros cinco días después del contagio, es evitar que el virus se replique en el interior del organismo y por tanto evitando el desarrollo de la enfermedad. Es una noticia esperanzadora en un momento en el que en algunos países de Europa los contagios están poniendo en aprietos de nuevo la situación. No como en marzo del año pasado, que tal vez, no como en noviembre del año pasado. Pero cuidado, que viene el frío, el bicho está ahí y a ver qué va a pasar.