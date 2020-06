Herrera: “Lo peor para un ministro del Interior es no ser reprobado en el Congreso gracias al voto de Bildu”

Bueno ya lo ven, las 8 de la mañana, las 7 en Canarias de un viernes en el que una vez más hablamos de rebrotes porque no hay más remedio porque la verdad es que va rebotando todo lo que pueda y hablamos también de un nuevo estado político un nuevo estado de las cosas en la política, puede ser, también puede ser que es que sus señorías tengan muchas ganas de vacaciones y de irse y dejarlo todo más o menos arreglado.

Miren, ayer el frente político nos dio un pequeño respiro, bueno resulta agradable invita a la reflexión, no aventura ninguna época especial esto puede ser flor de un día o puede generar alguna dinámica, yo soy incapaz de saberlo, estoy más cerca de lo primero que de lo segundo.Pero miren, para empezar el decreto de la nueva normalidad se aprobó con consenso y lo hizo porque primero, el Gobierno cedió al permitir que se tramitara como proyecto de ley para que la oposición pueda incluir aportaciones y también porque PP y Ciudadanos no tuvieron remilgos para apoyar al gobierno en esos términos, es decir, para salir de esta cuestión ha habido el mismo consenso político que lo hubo para entrar en el Estado de Alarma, es decir, a la hora de la verdad el centro derecha ha socorrido al Gobierno y los socios del gobierno que es el separatismo catalán y los ultramontanos de Bildu, la gentuza de Bildu se han quitado de en medio. Bueno, Bildu digamos que no se quitó del medio para hacer una cosa que es ayudar a evitar la reprobación de Marlaska. Marlaska el ministro del Interior, se pedía su reprobación ysolo hay algo peor para un ministro del Interior que ser reprobado en el Congreso , es no serlo gracias al voto de Bildu, al voto de Otegi, en una palabra, al de ese partido que ni se disculpa por los muertos ni se arrepiente de los muertos, del dolor de decenas de personas, casi 900 muertos bueno Marlaska es ese ministro, salvó el trance por los votos del PSOE, de Podemos, ERC y también el de Bildu que es lo mejor de cada casa, los que hablan de torturas de represión policial, los que llaman chapurras a los guardias civiles, perros a los policías, todo eso, el lo sabrá lo lleva él lo lleva en el cargo.

Y también hubo más consenso, consenso para el respaldo de candidatura de Nadia Calviño para presidir el Eurogrupo, hasta Vox se sumó a todo ello. Nos jugamos tanto en dar una imagen seria en Bruselas que hasta han conseguido que Podemos deje de dar la matraca temporalmente con el impuesto a los ricos y con más cosas que ha ido perdiendo, es decir, algunos quieren ver hoy en esta sucesión de hechos alguna derrota de Iglesias como si Iglesias perdiera la influencia que parecía tener sobre Pedro Sánchez, lo que parecía tener mucha qué es que no hacía nada Sánchez sin consultárselo a él.

Lo escribe bien Manuel Marín como siempre en ABC, oiga hasta dónde va a llegar la capacidad de hocicar de Iglesias por el hecho de quedarse en el Gobierno, por el hecho de estar sentado en el gobierno. Oiga no le ha salido lo del impuesto a los ricos, bueno ha tenido que renunciar a ello; tampoco eso de derogar la reforma laboral con Bildu que se ha quedado en un papel que ahí sigue firmado ¿eh? pero bueno; tampoco utilizar a Felipe González contra los consensos nacionales; tampoco la Comisión de Investigación del Rey Juan Carlos, asume los acuerdos de Ciudadanos con Sánchez, que no le gustan nada; y traga además ahora con Nadia Calviño al frente del Eurogrupo, si es que es elegida, que eso ya lo veremos. Y ahora veremos con el Decreto de Nueva Normalidad y el desarrollo el Decreto de Nueva normalidad que ya les digo habrá que ver que se añade a lo básico que contempla ese decreto:mascarilla ,distancia, el PCR , material sanitario etcétera etcétera.

Y otro, un consenso al que se llegó que es muy interesante sobre todo le interesa a usted porque son las cosas de comer y si me está escuchando y usted está en un ERTE y la empresa para la que trabaja todavía no tiene o no ha podido poner a punto la infraestructura necesaria para abrir y darle a usted ese trabajo, usted sabe que gracias a la negociación de ayer Seguridad Social, trabajo, OCDE, sindicatos… los ERTEs van a llegar hasta el 30 de septiembre, tiene sus particularidades es decir también el gobierno va a premiar digamos de alguna manera a las empresas que den un paso adelante y saquen a la gente de los ERTEs y se ponga. a trabajar se pongan a funcionar

Son tres acuerdos tres acuerdos y usted dirá y ¿esto es flor de un día o es que la política española cambia de signo? y a partir de ahora habida cuenta lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional hoy lo señala Carrascal en ABC, habida cuenta lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional que aquí viene un leñazo un jardazo de consideraciones épicas y además la cifra de paro que puedo llegar al los seis millones de parados. A lo mejor eso también ha condicionado para que la gente se tenga que entender. Miren, conociendo a Sánchez sabiendo cómo es Sánchez la ralea de político que es, no se hagan demasiadas ilusiones, pero bueno cuenten con que efecticamente al menos un respiro hemos tenido.

Un escenario que no sé si vamos a tener en la situación sanitaria porque lo de los rebrotes, si quiere en COPE.es tiene un resumen estupendo que cómo está el mapa de los rebrotes en España. Sanidad ha reconocido 40 de los que 12 estarían activos. Aragón, Madrid y Andalucía concentran el 70% de los casos, un centro de acogida en Málaga hay 85 positivos confirmados La Policía está custodiando ese centro de inmigrantes para que nadie entre o salga, en Navalmoral de la Mata en Cáceres un inmigrante que había viajado desde Almería ,magrebí, es el falso caso cero que ha contagiado unos cuantos y no he tenido mejor idea que fugarse y ahora anda por ahí escondido , de momento 20 contagiados 30 aislados, en Lugo ya son 11 los contagios por una comida familiar, en Granada hay dos brotes pero uno está controlado, en Lepe en Lepe un marinero que volvió a casa desde el extranjero participó en una barbacoa familiar y han salido nueve positivos en su entorno familiar, también es verdad que hay alguna noticia que hombre calma un poco todo esto erisipela o todo este áspero terreno de los rebrotes y los malos rollos de pensar en una inmediatez ,hombre no creo que de confinamiento pero desde luego si es de algún tipo de medidas extra. Miren en Lisboa, mitad de Lisboa ha vuelto a estar confinada por los rebrotes.

La Agencia Europea del Medicamento ha aprobado un fármaco contra el coronavirus se llama 'Remdesivir'. ¿Qué es el Remdesivir? Un antiviral que frena el crecimiento de las partículas de los virus que lo hace menos agresivo, que mejora hasta en 4 días los plazos de recuperació. Buneo, no podemos tirar campanas al vuelo pero antes o después esto tendrá remedio, vacuna, antídoto, tratamiento... pero mientras no llegue, oigan la autoprotección créanme que es lo mejor que podemos hacer.