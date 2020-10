Herrera: "El modelo educativo del Gobierno busca tener menos Amancios Ortegas y muchas Adrianas Lastras"

Y prepárense para una subida del IVA. Ay, almas de cántaro. Al final con esta gente los impuestos acaban recayendo donde siempre: en la clase media trabajadora. Y en este caso, con más maldad si cabe porque se busca castigar al español que vive de su trabajo pero guarda un ahorrito para mandar a su hijo a una escuela concertada o darle una póliza sanitaria. El Gobierno estudia subir el IVA al 21% a la Sanidad y a la Educación privada. Si después de trabajar y pagar lo que tienes que pagar, de privarte de lo que sea menester, te sobra algo para pagar un colegio concertado para tus hijos, ni se te ocurra ¿eh? Me lo tienes que dar a mí, que soy el Gobierno. Y si no me haces caso, te castigo hasta que no puedas más.

Este mismo Gobierno, que mientras Podemos agita la sectaria bandera contra la escuela concertada, el Ministerio prosigue sus trámites la octava y más absurda Ley de Educación de la democracia. El Gobierno ha aprobado un decreto insólito en este campo. El que va a permitir que cada CC.AA. decida cómo se evalúa a los alumnos desde Infantil hasta Bachillerato. Con cuántos suspensos se puede pasar de curso o los requisitos para regalarte el título de Bachiller.

La pandemia puede justificar una variación de parámetros educativos por razones obvias pero muy temporales. Pero no una lamentable renuncia a valores de mérito, de capacidad y que pueden provocar un agravio enorme. ¿Qué pasa si el mismo título se regala en Madrid pero se encarece en Extremadura? ¿O si en Valencia dejan pasar el curso con cuatro suspensos y en Cantabria sólo con uno?

Desde marzo, Celaá ha tenido tiempo para organizar el curso con algo de sensatez y previsión. Pero esta también se fue de vacaciones. Lo ha invertido en acelerar leyes ideológicas, aumentar la presión sobre la escuela concertada - como vemos ahora también en impuestos - y devaluar la enseñanza.

En el día de mañana, en lugar de que salga un Amancio Ortega más, que tengamos muchas más Adrianas Lastras. Es el modelo educativo de Pedro Sánchez. Y persecución a la Sanidad privada, que tan bien le fue a la vicepresidenta Calvo cuando se puso malita.