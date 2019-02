Herrera a las 8, miércoles 20 de febrero

Tiempo de lectura: 2



Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya son las 8 de la mañana. ¡Vaya por Dios! ¡Qué tarde se ha hecho! 8 de la mañana del miércoles 20 de febrero del 2019. Es decir, un poquito nuboso salvo en Galicia, en Canarias donde podría llover. En el resto, el tiempo es estable, la jornada es agradable. Hoy habido superluna. Una superluna de nieve. La más grande, la más brillante de los últimos 7 años porque se ha acercado bastante a la Tierra, que se veía un 15% más grande. Para los lunáticos, eso les habrá entusiasmado porque hay gente que se te queda mirando a la luna, no al dedo, a la luna durante media noche, eh. Luego les crece el pelo y se vuelven lobos.

Bueno, hemos comenzado a las 6 de la mañana por consejo de Ángela Sánchez, que es la editorialista de este programa, hablando del alipori, ¿te acuerdas? De Eugenio D'Ors hablaba del alipori. La vergüenza ajena. Y el alipori es una figura muy común. Alfonso Ussía también habla mucho del alipori muchas veces. Puso muy de moda esa expresión de alipori por cómo ha comenzado la campaña nuestro ínclito Pedro Sánchez.

Miren, el viernes, hoy lo cuenta algún comentarista en la prensa, una comentarista en la prensa, llegan unas flores a la redacción el día de después de San Valentín a mí. A mí, que claro, yo digo... Es verdad que el día después de San Valentín es San Pantineta, que es un Santo que en Mataró se celebra mucho porque era el pobre, el Valentín pobre, y entonces... Bueno, pero digo, ay, carambas, ¿quién me ha enviado a mí las flores? ¡Qué ilusión, con mi edad y siendo mocito! Yo ya pensé, a ver, igual hay alguna admiradora secreta, oculta bajo... Y en las flores no llevaban nombre. Y dije yo: ¡Qué misterio! Me gustan los misterios.