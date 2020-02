Herrera a las 8, lunes 3 de febrero

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Espero que estén bien al recibo de la presente. Usted estará más o menos así, es lunes, le gustará más o menos el lunes, pero este lunes, oiga, es un día de diseño. Día de diseño, cielos poco nubosos, muy pocas nieblas y temperaturas que van desde los 25 de Murcia a 23 en Bilbao en pleno mes de febrero, día 3. Luego ya cambiará la cosa y volverá el fresco y el tiempo invernal, pero, bueno, pues aprovechemos esta pequeña primavera que nos ha venido adelantada o este aperitivo de primavera de alguna manera.

Mientras, aquí seguimos a vueltas con el coronavirus con un contagiado en La Gomera y el Gobierno, que lo que trata es de, lógicamente, tranquilizar al personal. Seguramente, no le falta razón. Miren, Fernando Simón es uno de los que más sabe de estas cosas, es director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, ya trabajó muy intensamente cuando el ébola, y él dice que una cosa es la precaución y otras, en fin, la psicosis , el miedo excesivo que lleva a tratar como apestados a alguien por el hecho de ser chino.

Además, aquí confundimos un chino con todo: con un indonesio, un coreano o un japonés. El chino es el chino, lo que pasa que tiene la misma cara que el japoné. Bueno, y no se trata de, oiga, echar a correr cada vez que vemos uno. Hay muchos en España.

Miren, es verdad que si los chinos, el régimen chino estuviera dando más información sobre el perfil de los fallecidos, 362, hombre, pues nosotros tendríamos una mayor cierta tranquilidad porque no es lo mismo que el que se muera sea una persona mayor con problemas de salud previos, a gente tiesa como un ajo porro porque en este caso, miren, la gripe en Estados Unidos, en España, en Europa en general se ha llevado muchas más personas por un problema de salud, que están mayorn que están y que un virus este tipo les desmonta.

Hay cinco alemanes en un hospital en La Gomera y uno en una casa rural. Avisó el gobierno alemán, oiga, hemos detectado cinco que van con fiebre y, en fin, van hacia Tenerife porque estaban en Tenerife y los han cuidado. Entre tanto, los 21 ingresados en el Gómez Ulla de Madrid siguen en cuarentena, supongo que aburridos como un oso porque estarán allí metidos no sé cuántos días, han pedido jamón, queso, chocolate, una bufanda del Betis lógicamente porque qué mayor consuelo emocional y moral que una bufanda del Betis para cuando estás en esa situación que te hace venir arriba, yo lo entiendo, eh, lo entiendo y les alabo el gust, y les han puesto una rutina para hacer ejercicios físicos.

Miren, lo más extraordinarios del día hoy lo traen muchos medios en fotografía, lo pondrán en televisiones y va a escucharlo en la radio, es cómo, permíteme una expresión un poco ordinaria, cómo carajo han construido un hospital los chinos en diez días. Es que es tremendo. Usted que para una reforma de su piso está ahí tarifando con la contrata que tiene usted, pero que este no era el grifo, que quería la pared más para allá o esto era de azul o aquello otro era de no sé... Bueno, pues oiga, en diez días los chinos han levantado un hospital para 1.000 pacientes.

Usted veía las fotos de hace diez días y lo que ahí veía era un descampado. Un descampado, además grande, cinco campos de fútbol más o menos. Y ahora ve una construcción en diez días con sus habitaciones, sus aparatitos, sus paredes... El secreto está en los módulos de metal, que parece que se encajan unos con otros, en sus ventanas, sus puertas incluidas o, bueno, y claro, no sé cuántos miles de chinos trabajando como chinos, claro. Chinos mañosos porque hay que ser un chino mañoso para hacer un hospital en diez días.

¿En España qué? Bueno, pues en España comienza la Legislatura. Hoy llegan los Reyes a las 12 del mediodía, se abrirán las puertas de los leones y el Rey qué va a tener delante. Pues va a tener delante un Parlamento, Congreso y Senado, al que veremos qué discurso le dedica. Hay interés. No va a tener alguno de los que normalmente siempre le hacen un feo, pues el Bloque, Bildura, toda la toda la ferralla de la política española.

Pero va a tener delante un gobierno por primera vez de coalición en nuestra historia reciente. Hay que remontarse a Largo Caballero para un gobierno de coalición entre socialistas y comunistas. Y luego, además, un grupo de diputados, no estarán algunos, pues ponga usted cien o más que están locos por la música, que son partidarios y están peleando para la fractura de España, para deshacer y desmontar España tal y como la conocemos. Pero, sobre todo, a un presidente de gobierno que está dispuesto a conceder lisonjas a esos para permanecer en el poder; a un presidente del Gobierno que no tiene reparo alguno en usar la mentira como el arma estratégica de gobierno más efectiva para él; a un presidente del gobierno que tiene que tragar con el hecho explícito de que quién le marca el paso es un convicto condenado en una cárcel. Ya veremos cuál es la altitud de alguno de los grupos cómo Podemos, por ejemplo, ahora en el gobierno que en su día le hacían, bueno, pues no le aplaudían, iban allí con insignias republicanas y estas cosas.

Y va a tener por delante un parlamento en donde los grupos de oposición ya tienen una empresa a la que han caído el diente por sus torpezas, que es el señor Ábalos, ministro de Fomento, que va a tener que dar explicaciones sobre la aventura nocturna en Barajas con la vicepresidenta venezolana, con la señora Delcy Rodríguez.

Y en Estados Unidos, por si quiere usted saberlo, comienza los Caucus de Iowa. ¿Y eso qué es? Pues el partido que no es el del presidente que se presenta a una segunda elección, como es el caso de Trump, el otro, el Partido Demócrata en este caso, tiene que elegir candidatos. Y empiezan en Iowa, que es un estado, es pequeño pero es un perfecto resumen en equilibrio de más o menos lo que es los Estados Unidos y que marca mucho las tendencias después. Por eso se gastan mucha pasta en ese estado que luego esperan recuperar.

¿Y quiénes están ahí? ¿Quiénes se presentan a estos caucus que no son votaciones, se cuenta a la gente que va a las diferentes reuniones de cada uno de los candidatos? Un método arcaico pero bueno. Las tradiciones que tienen los norteamericanos, que es un país de 250 años si acaso, pues lógicamente las cuidan como gato panza arriba.

Ahí se presentan Bernie Sanders, el señor Biden básicamente, los dos que tienen posibilidades. Biden vicepresidente con Obama, dicen algunos desgastado, pero hombre, centrado, al que Obama, por cierto, no le ha hecho ni caso. Y el otro, Bernie Sanders, con perfil más izquierdista, como entienden los norteamericanos, que es el candidato que prefiere Trump para señalarlo y decir ahí lo tienen, esto es lo que les espera: un tipo de izquierdas, le va a llamar hasta soviético si hace falta. Comienza una carrera apasionante para las nuevas elecciones en el día que correspondan en el momento en que correspondan con toda la atención mundial puesta ya.