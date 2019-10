Herrera a las 8, jueves 24 de octubre

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es 24 de octubre del 2019. Hay dos dos ámbitos información esta mañana referidos a Catalunña: uno que tiene que ver con los desaparecidos que se siguen buscando después de la gota fría; otro que tiene que ver con la vergüenza desaparecida en la persona del que preside la Generalidad de Cataluña y se llama Joaquim Torra.

Lo primero, la caída de la noche obligó a suspender la búsqueda de esas cinco personas y se va a retomar a primera hora de este jueves. Son la madre y el hijo a los que arrastró el agua en un bungalow, los dos ocupantes de un vehículo que circulaban por la provincia de Tarragona que ha aparecido en el río Francolí sin nadie en su interior y un camionero belga cuyo camión también apareció en el río. El hombre de 75 años de Arenys de Munt arrastrado por el agua habría que añadirlo también a esta lista de muertos o desaparecidos.

Además, por desgracia, es un caso que nos recuerda lo que no hay que hacer en el caso de las riadas. Te levantas de madrugada, ves por la ventana que tu coche peligra y lo peor que puedes hacer es bajar a moverlo porque eso puede tener consecuencias fatales. Este hombre perdió un pie, fue arrastrado por el agua y el cadáver fue encontrado en la playa de Caldetas. O sea, vean ustedes. Hoy habrá que hacer balance de daños materiales.

Lo han pasado mal en Cataluña, pero también en Cantabria, que han registrado más de 22 incidencias.

Hoy es el día en el que , fíjense ustedes, hablaremos de la EPA, de la Encuesta de Población Activa, a las 09:00, del tercer trimestre, que es un buen trimestre de empleo, y veremos si nota algún frenazo o no. Si se nota algún frenazo de la economía en ella. Coincidiendo con ello, a las 10:30 está previsto que comience la función del Valle de los Caídos de Francisco Franco para llevarlo a El Pardo.

Y hoy los historiadores no se ponen de acuerdo si Franco quería estar enterrado en El Pardo, quería estar enterrado en el Valle de los Caídos, unos dicen una cosa, otros otra. Pero bueno, sea como sea, según usted a qué plataforma de información acceda parece que es que nos encontramos ante un capítulo histórico de la Guerra Civil que hoy, este 24 de octubre, estemos ante la gran proeza de la democracia española nacida tras la muerte de Franco o puede parecer que es que hizo falta que llegará el doctor fraude, el doctor calamidad Pedro Sánchez para que el franquismo haya sido por fin abatido.

Vamos a ver, con el franquismo, con el régimen anterior no acaba Pedro Sánchez ahora, no cierran ningún círculo de la democracia por mover un cadáver. Con quien acabó eso fue con un señor llamado Juan Carlos de Borbón, Juan Carlos I, que fue el que desde el poder y siendo nombrado por Franco desmonó literalmente el franquismo gracias al trabajo de dos de sus personas más directas: Adolfo Suárez sensiblemente y Torcuato Fernández Miranda. Y luego mucha gente más.

Ahí es cuando acaba el Franquismo, no e esta grandilocuencia gestual para ver si arrancan un voto. Franco, su tumba y el espectáculo televisivo con más cámaras y más unidades móviles de Radio Televisión Española que la final del Mundial, que en la final de un Mundial. Lo que no iba a ser, el acto en el que no iba a haber medios de comunicación, que decía Carmen Calvo.

Miren, este antifranquismo con bucle, con retardo, mira, y exclusivamente como campaña electoral de estos tipos, merece la atención que merece porque hay cosas que pasan evidentemente bastante más importantes como que Quim Torra haya confirmado que está más interesado en meter en vereda los Mossos, a los que hacen su trabajo, que a los CDR violentos. Ayer lo dijo en la sesión de control del Parlamento catalán

Pero vamos a ver, ¿no estaban ahí cumpliendo con su obligación y enfrentándose a una turba muy violenta? Sí, pero es que la turba violenta son hijos de este y este parece que es que no acababa de ver bien que no se dejaran pegar ladrillos en la cabeza, los Mossos. Se ve que no abrieron demasiadas cabezas los otros tíos. Los Mossos, como dice hoy Félix Machuca en ABC, iban con pistolita de agua. Y este quiere hacer, encima, una investigación a los Mossos que, lógicamente, hoy se tienen que sentir bastante desamparados por aquellos, por la actuación de toda esa turba que a otros, por ejemplo, les parece maravillosa.

Miren, hay una sujeta que se llama Cristina Morales, que es escritora, le han dado el Premio Nacional de Narrativa a esta individua, el Premio Nacional de Narrativa, que ha dicho que está muy emocionada, lo ha dicho desde Cuba, además, que está muy emocionada por la actuación de los CDR porque es mucho mejor el fuego que las cafeterías abiertas, que las tiendas abiertas, que eso es capitalista, es una explotación turística de su ciudad y que ella en Barcelona lo que aspira es a vivir mucho más con fuego, lo cual demuestra, primero, que la estupidez humana no tiene límites en los premiados y también, a tenor de lo que se ve, en los premiadores. Y, además, eso lo dice desde Cuba, donde las libertades y la Policía y la actuación de.... ¿Cómo será el libro que ha escrito este adefesio intelectual? Es un antisistema cobrando del sistema. Es una mujer violenta que lo mejor que puede hacer es quedarse en Cuba. Allí se lo va a pasar... No sé que se habrá fumado esta, no caiga, no caiga en las trampas del capitalismo y rechace los 20.000 €, por Dios, que es lo que no que se le pide.

Y entretanto, la Audiencia Nacional en una sabía decisión ha apartado del juicio sobre la caja B del PP al juez que redactó la sentencia utilizada por el PSOE para tumbar a Rajoy, el inefable amiguito José Ricardo de Prada. No es apto para juzgar los papeles de Bárcenas. No debería ser apto para juzgar nada, pero la Audiencia ha llegado a la conclusión, tras constatar que de Prada al redactar la sentencia de la caja B del PP destruyó su apariencia de imparcialidad poroque incluyó valoraciones que no eran necesarias.

Vamos a ver, lo que incluye de Prada en esa sentencia es una frase perfectamente pactada con la advertencia a quienes correspondía para que se asieran a ella y la utilizaran para montar toda la moción de censura que se montó después con todo Frankenstein, con todos los que querían remover a Rajoy, incluidos los del PNV, que habían firmado un pacto con él hacía dos días, pero bueno, eso ya... Fiarse de esos es de la lotería.

De Prada metió literatura a la sentencia, advirtió de ello, estos se agarraron a la frase, montaron la moción de censura y lo demás ya lo saben ustedes. Ahí lo tienen. De nuevo en unas elecciones ante una repetición electoral, sacando a Franco con cámaras a ver si así se excitan los progres y, bueno, le votan. Hasta Pablo Iglesias ha dicho en una bastante razonable alocución que diez días antes de unas elecciones no parece lo más razonable realizar ese tipo de cosas. Pero bueno, el doctor fraude es el doctor fraude.