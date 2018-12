Herrera a las 8, jueves 13 de diciembre

Tiempo de lectura: 2



Comienza el jueves informado tras la victoria pírrica de Theresa May en la cuestión de confianza planteada por los 'tories' euroescépticos.

Está atrapado, le venimos diciendo en esta mañana, en un territorio de la inconcreción, ¿no? De la nada. De la indefinición. Y quiere sacar ahora una supuesta firmeza ante unos tipejos a los que, por otra parte, les está mendigando el voto para sacar los presupuestos adelante, que tampoco vayan a creer que le va a cambiar el designio que él se ha auto-concedido de permanecer en la Moncloa resistiendo, pero como si fuera los soldados del Monte Arruit. Luego si quieren repasamos el Monte Arruit cómo fue.

¿Por qué? Pues porque este es capaz de gobernar con los presupuestos de Antonio Maura del año 22. Si es que eso es exactamente lo mismo. Lo que pasa que quiere sacarlos adelante para poder... A ver si de ahí, de su supuesta política social, puede sacar algo más de crédito, pero lo tiene muy mal. Y ojo porque los principales enemigos van a ser los suyos. Los barones del Partido Socialista que ahora están ciertamente irritados, sobre todo viendo lo que ha pasado en Andalucía. La debate de Andalucía todavía creo que no nos hemos hecho muy bien a la idea de lo que va a suponer para el Partido Socialista.

Y luego, además, él está solo. Miren, Podemos le considera ya un lastre en esta legislatura. Y luego, los separatistas, los golpistas le tienen tomado la matrícula. El número. Y como tampoco PP y Ciudadanos están por ayudar, están haciendo oposición, pues claro. Es decir, oiga, ¿qué va a pasar? Él con la 'política de Ibuprofeno' que dice el señor Borrell que no ha servido de nada. El ibuprofeno le recuerdo que es, inhibe la sintesis de las prostaglandinas. Y las prostaglandinas lo que hacen es favorecer la vasodilatacion, estimulan un poco el dolor, la irritación y el dolor. Y ahí trabaja el ibuprofeno, pero el ibuprofeno no te arregla un síndrome de waterhouse-friderichsen, que ni me acuerdo de lo que era. Yo sé que lo estudié. Creo que era necrosis suprarrenal o algo parecido. Eso no te lo arregla. El ibuprofeno, pues hombre, sí, le baja un poquito la inflamación, el dolor de pie... Tampoco conviene abusar, etcétera, etcétera, etcétera.

Ayer se produjo o ayer se produjeron algunas situaciones, además, muy particulares en el Congreso de los Diputados. Por ejemplo, el señor Tardà le dijo, le recordó que es presidente gracias a Esquerra. Y es verdad. Y exigió la negociación de un referéndum de autodeterminación. Cosa que no puede hacer Pedro Sánchez y que Tardà lo sabe. Y avisó que un 'no' a este plan va a abocar de nuevo la desobediencia. Es decir, fichas en la casilla, la misma casilla que el año anterior. Bueno, ya sabe Tardà cómo acaba la desobediencia. Si quieren seguir por ahí... Y luego citó el Desastre del Annual. Es decir, España está en la misma época que el Desastre del Annual de 1921.