Herrera a las 8, miércoles 20 de mayo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, por partes. Miércoles 20 de mayo del 2020, día 67 del confinamiento. Ayer repuntaron los fallecidos, 83, 295 los contagios. Hoy el Gobierno ha dicho ya que las mascarillas son obligatorias. Lo ha publicado en el BOE, esta mañana lo publica ya, lo hemos leído, tiene su mérito en el BOE. Se consideran preferentes las higiénicas y las quirúrgicas que cubran nariz y boca. Quedan obligados, atención a esto, todos los que tengan de seis años en adelante. Quedan exentos los que tengan alguna dificultad respiratoria, los que por motivos de salud lo tengan contraindicado, los que sufran alguna fobia, también aquellos que realicen actividades incompatibles con su uso o por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

¿Y dónde será obligatorio el uso de las mascarillas? En la vía pública, en los espacios al aire libre, en cualquier espacio cerrado de uso público, un bar, por ejemplo, o que se encuentre abierto al público si no se pueden mantener dos metros de distancia. Los que están en el interior de un bar y el más cercano está a dos metros se la puede quitar. Eso hasta ahí. No habla de multas, pero supongo que eso será una deuda que llegará en su momento.

Miren, hoy se habla del estado de alarma. Hay una cossa en periodismo que es muy bajuna, que es el "ya lo decía yo", pero me van a permitir porque aquí en este programa dijimos pedir un mes de estado de alarma, que es una táctica para conseguir lo que tú quieres que son 15 días, que es lo que sabes que te van a dar. No te van a dar un mes. Pides un mes, te dan los 15 días, y todo el mundo queda bien. El que te los ha dado porque representa que ha evitado que sea un mes y tú porque tienes los 15 días y has hecho creer que Cs es útil para el PSOE en un momento determinado, que ya saben ustedes esto...

El peligro de pactar con Pedro Sánchez es que es un embustero. Antes o después te va a traicionar, te va a usar y te va a tirar. Votar sí con el Portal de Transparencia cerrado, con los ERTE por pagar, con el cierre político de Madrid yo no sé si es demasiado cándido.

Esto le ha valido alguna conclusión interna como la dimisión de Marcos de Quinto y el Gobierno ve aprobada la prórroga, también, hombre, ha fracasado en su declarada intención de revitalizar la mesa de investidura. Pero ya veremos. Es muy pronto para certificar que el bloque con ERC, el bloque Frankenstein, están heridos de muerte o de coronavirus o de lo que quieran. Lo único que tenemos claro es que no es un bloque unido por la lealtad o por un proyecto común, es un bloque unido por el rechazo al centro derecha. Y ahí es donde se arriesga, como les digo, Cs, que muchos de sus votantes no entienden y solo tendrá sentido si a base de entenderse con Sánchez consigue dinamitar esa mayoría de investidura, pero la creencia de Sánchez es la que es. Si dentro de unas semanas, cuando todo se vaya normalizando, volvemos a ver el rigodón de las negociaciones de autodeterminación Gobierno-Generalidad, Cs habrá hecho el patético papel de pagafantas. Ya veremos cómo lo pagan.

Pero hoy hay un clamor en el comentario del CIS que ayer publicó Tezanos y compañía. Tezanos y su banda porque eso sí que es una banda los que controlan el CIS. Como escribe Santi González "pevaricación intelectual de Tezanos" que consiste en decir chorradas a sabiendas.

En el CIS de Tezanos en el mes de marzo cuando estábamos a medio confinar preguntó a los españoles por la situación económica del país. ¿Qué decían? Refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo calificaría usted: buena, myu buena, regular, mala, muy mala? Todo el mundo, la mayoría decía regular, mala.

Pues ayer pregunta exactamente lo mismo, refiriéndonos a la situación económica de España al margen de Covid, ¿cómo la calificaría: muy buena, buena, mala o muy mala? Muy buena el 1,7%, buena el 45,9%, regular el 11%, mala el 30%, muy mala el 9%, es decir, una economñia en caída libre, millones de personas acogidas a un ERTE sin haber cobrado, el sector turístico en estado vegetativo, precios de la compra subiendo y resulta que el 45% de los españoles considera que la situación económica es buena. Y un dato más llamativo, ¿cómo perciben los españoles su situación económica personal? No la del conjunto del país, la de usted. En marzo regular un 47%, mala un 11%, muy mala un 3%. En mayo, después de dos meses encerrados, buena el 66%, regular solo el 10%, muy buena el 3,8%.

A partir de este dato el CIS es una pérdida de tiempo que se resume en una cosa nada más: que el Gobierno es la bomba y los demás... Salvo Arrimadas. Unos mantras. A todos nos encanta estar confinados. La oposición debe callarse la boca, debe no estorbar. Este tío se ha cargado literalmente el prestigio que mucha gente le reconocía la centro. Ya nadie habla del CIS, habla del CIS de Tezanos.

Y por otra parte no pasa con el CIS nada que no pase con todo lo que toca este Gobierno, todo queda adulterado, rebajado, desprovisto de cualquier respeto institucional. El CIS no es una anécdota ni los abusos en la gestión de la pandemia son producto de la necesidad. Todo en este Gobierno lleva la sensación de una atropellada ocupación del poder.

Y luego lo de los escraches. Miren, aquí en este programa volvemos "al ya lo decía yo" porque se ve que las cosas hay que recordarlas. Hemos estado en contra de los escraches siempre. Los escraches son inaceptables, pero inaceptables cuando se le hacían a Cristina Cifuentes y cuando se le hacen al ministro Ábalos en su casa, a su familia llamándole asesino. Primero porque Ábalos no es un asesino; y segundo, porque hay que dejar a la gente en paz.

Miren, oiga, diferenfias a parte, Beatriz Talegón, que era de Juventudes Socialistas, ahora anda más cerca de Junts per Cat, lo ha dicho siempre. Las familias hay que respetarlas en su intimidad. Esta se enfrentó a Ada Colau cuando Ada Colau era feliz con aquellos escraches por las hipotecas y defendió a Cristina Cifuentes. Pero luego hay otra gente que no.

El que se inventó los escraches es el camorrista de Pabo Iglesias. Ayer, con el matonismo que lo caracteriza, empezó a amenazar a amenazar a Ayuso, a Abascal, a algún periodista. Es una vergüenza que un vicepresidente del Gobierno se pronuncie con ese tono de mafioso señalando con el dedo a rivales políticos. Hay quien quiere ver en ello una amenaza.

Fueran cuales fueran las intenciones de Iglesias son deplorables y, además, las palabras de Igelsias son falsas. Él fue quien inventó los escraches, los empezó a hacer a Rosa Díaz en la universidad y después a todo el mundo con la coña de que eran jarabe democrático. Y ahora se lo están haciendo a él y no es presentable que se lo hagan a él. Es absolutamente inaceptable que la gente vaya al chalet de Pablo Iglesias y empiece a pegar bocinazos asustando a unos niños dentro o no asustando, me da igual, estando la Guardia Civil o no estando. No se puede, no se debe, pero claro, tú que eres tan listo, tú no has caído en cuenta de que Abascal, por ejemplo, tú no le puedes hablar de escraches porque desde pequeño se jugó el físico. Tú no te lo has jugado nunca. Abascal se tiró toda la infancia y la juventud aguantando él y su familia amenazas y ataques de los rivales políticos que no eran unos paseantes con cacerora. Eran asesinos, terroristas que mataron a más de 800 personas, los mismos que tú elogiabas y alababas cuando ibas de visita a las herriko tabernas .

Tú no tienes que advertir a nadie de a tu derecha sobre los escraches porque los han sufrido. Y los han sufrido porque tú eras quien los inspiraba, los jaleaba y los justificaba. Tú trajiste ese virus a la política, tú llamaste a eso jaraba democrático, son tu criatura, tu obra política y han llegado hasta la puerta de tu casa, cosa que no se merece tu familia. Desde aquí lo repito: es inaceptable.

Seguramente, podríamos dedicar esos seis coches de la Guardia Civil a otras cosas más importantes que proteger a esta familia, pero no olvidemos que quien ha contaminado hasta ese punto la vida política de España eres tú. Me da igual si pretendías o no amenazar a alguien. Los escraches, los acosos, la intimidación como método de hacer política es obra tuya.