González Ferrari: "No sólo no hemos salido más fuertes, sino que ni siquiera hemos salido"

Miro con recelo el inicio de este nuevo año. Cuando se apaguen las luces de una Navidad teñida por la tristeza de los cerca de 80 mil fallecidos a causa del Covid-19, habrá llegado la hora de la verdad para un gobierno que lleva desde su formación hinundándonos de propaganda.

La última sombra chinesca con la que se despedía Sánchez del 2020 son unos presupuestos en los que nadie cree, salvo los socios que van a recibir a cambio de sus votos una lluvia de millones que irán a engrosar un endeudamiento insostenible. Todo se fía al maná europeo que ya veremos cuando llega y bajo qué condiciones.

Quienes saben de economía, incluida la ministra Calviño que tiene por delante la imposible gestión de unos números que no cuadran y además con una mano atada a la espalda y los roedores que encabeza Pablo Iglesias mordisqueándole los tobillos con la esperanza de que termine por tirar la toalla, tienen muy claro que las cuentas públicas lo que tienen, y mucho, es de cuento de la lechera.

Si España tiembla por el recelo de la forma en que se van a administrar las vacunas, también lo hace por el panorama gélido de una recuperación económica que puede alargarse en el tiempo dejando atrás a una parte bien significativa de la población. Aquellos eslóganes de la factoría Redondo que en su momento provocaron no pocas chanzas, hoy nos hielan la sangre. No sólo no hemos salido más fuertes, sino que ni siquiera hemos salido.