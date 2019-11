Naranjo III: "Gabriel Rufián ha dicho que el presidente depende de ellos... y tiene razón"

¿ALGÚN CLAVO PARA RODRIGO LANZA SUPONGO?

Un clavo para la Justicia española, que ha condenado a Rodrigo Lanza a los mismos años de cárcel que, madre mía, pedía para Xavi Alonso por un inexistente delito fiscal. Imaginen que hubieran condenado al futbolista: una discusión con Hacienda le hubiera costado lo mismo que el cruel crimen de Víctor Laínez a manos, y pezuñas, de un bárbaro reincidente presentado en su día por Podemos y notables periodistas españoles como una víctima de un montaje policial. Si falla la ley, que se cambie. Porque no todo lo que es legal es justo, pero todo lo que es justo debiera ser legal: y que el tal Lanza vuelva a las calles en unos meses será todo lo legal que quiera el tribunal, pero es tan injustamente brutal como escuchar a la abogada de El Chicle pedir compasión judicial para este otro sinvergüenza desalmado.

EL SEGUNDO CLAVO DEL DÍA

Pues el que la clava, aunque duela, es Gabriel Rufián. Ha dicho que ERC quita y pone presidentes. Y tiene razón. Con sus votos llegó Sánchez a La Moncloa por primera vez, tirando por la ventana a Rajoy, y solo con sus votos seguirá en la presidencia. Lo que hay que preguntarse, pues, no es por qué Rufián ejerce de lo que es; sino por qué el PSOE le permite jugar un papel tan decisivo. El independentismo en su conjunto solo representa un 7% de los votos totales en España. Su relevancia no es aritmética, pues, y procede en exclusiva del empeño de Pedro Sánchez en llegar o mantenerse en La Moncloa a cualquier precio: quizá porque no lo paga nunca él.

Y EL TERCER CLAVO

Pues un clavo para una derivada de los ERES que ha pasado desapercibida y es tremenda. Resulta que una parte del derroche clientelar se dedicó a financiar el lanzamiento de un partido de ultraderecha para dañar al PP. Viene en la sentencia y retrata como pocas cosas la naturaleza real de este escándalo: la financiación indirecta del PSOE, durante lustros, para tener ventaja electoral. Lo de los burdeles, las mariscadas y las drogas ofende al sentido, pero ese dopaje ante las urnas ofende a la democracia. Quizá por eso Sánchez lleva 13 días callado.

¿UN CLAVITO HISTÓRICO?

Sí, para Juan Pablo Fusi, que publica “Ideas y poder”. Una frase llega: «Es tan totalitaria la revolución comunista como la de extrema derecha»