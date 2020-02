Los oyentes de 'Herrera en COPE': “Gistau, el mejor”

Un día más en 'La tertulia de los oyentes' que modera Antonio Naranjo. Avalancha de mensajes en el contestador de 'Herrera en COPE' con los temas del día.

El Líder, ha comenzado la mañana del lunes con un sentido homenaje al periodista de 'Herrera en COPE' y 'El Mundo', David Gistau, que fallecía en la tarde de este domingo. Durante toda la mañana hemos recibido miles de mensajes recordando al periodista, como Ana de Barcelona “que nunca una muerte de una persona que yo no conocía me ha causado tanto dolor, que descanse en paz uno de los mejores periodistas que había, no doy crédito a la noticia, no me he hecho a la idea. Muchas gracias y muchos besos a la familia”

Soledad desde Madrid “estoy absolutamente consternada con la noticia, no me lo puedo creer, hacen falta más periodistas como él en los tiempos que corren. Tengo que reconocer que siempre he estado un poquito enamorada de David”

María también desde Madrid “acabo de oír la noticia, no le conocía de nada pero me ha entrado una pena, lo siento muchísimo a todos sus amigos y familia os doy mi más sentido pésame, era tan bueno, no hay nadie como él”

Elsa desde Nicaragua “¿Cómo se os puede llegar a querer tanto sin conoceros? Solo a través de la voz, sus consejos, sus análisis políticos... les tengo mucho aprecio, les mando un abrazo a todos”

