Gay de Liébana dibuja el mapa del PIB de España: Madrid lidera el ránking

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día

La economía regional de España, Pilar, indica que Madrid, la comunidad autónoma, lleva los tres últimos años, de 2017 a 2019, liderando el ránking por regiones con un PIB de 240.000 millones de euros el año pasado. A continuación, figura Cataluña con casi 237.000 millones de PIB; después, Andalucía con un PIB cercano a los 166.000 millones y sigue la Comunidad Valenciana con 116.000 millones. País Vasco completa el quinteto, con más de 74.000 millones de PIB. En 2019, las regiones que mostraron mayor brío creciendo fueron Madrid, Navarra y Murcia. País Vasco es la autonomía con una mayor renta disponible – aquí el dato es de 2018 – con 20.243 euros por habitante, superando en casi un 30% a la de España que es de 15.618 euros. Sobre esa síntesis hecha a vuela pluma, un toque curioso, Pilar.

A veces parece que la pujanza o, ahora, la resistencia económica de una región esté relacionada con su posicionamiento futbolístico. Madrid, con tres equipos, Real, Atlético y Getafe en Primera, lleva la voz cantante. Cataluña, con solo el Barça, pierde protagonismo. La Comunidad Valenciana, con Valencia, Villarreal, Levante y Elche, empuja. País Vasco, con Athletic, Real Sociedad, Alavés y Eibar, exhibe credenciales. Andalucía, con Sevilla, Betis, Granada y Cádiz, ofrece solvencia. Navarra, con su Osasuna, ahí está. Castilla-León, con solo el Valladolid, necesita más impulso. Aragón se propulsa, pero solo con el Huesca. El gancho de Galicia se refleja únicamente en el Celta. Y comparando la economía de cada autonomía y el fútbol se concluye algo: alguna región, como es el caso de Cataluña, cede posicionamiento en estos últimos años. Quizá lo primordial sea empeñase en avanzar, no vivir del pasado y entender que si la cosas no tiran se debe más a debilidades propias que no a culpas ajenas, Pilar, porque los otros tienen sus fortalezas…