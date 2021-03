Gay de Liébana, sobre los fondos europeos: “¿Por qué el dinero está en el aire?”

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Si fiamos nuestra suerte económica a los dineros que vengan de los fondos europeos, fiémosla, Don Carlos. Sin embargo, el ramalazo escéptico de los incrédulos se va confirmando y los 27.000 millones de euros consignados por el Ejecutivo en los PGE para 2021 o se borran o se reajustan. Y es que aquel canto de sirena de nuestras autoridades respecto los embelesadores 140.000 millones de euros de la UE de Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se va difiriendo. La primera entrega, a modo de primer fascículo europeo recuperador, de 10.000 millones no llegará en abril, sino en junio siempre y cuando todo vaya bien. Y en lo referente a los 17.000 millones de 2021, que completarían los pomposos 27.000 millones ínsitos en los PGE, veremos qué pasa. ¿Por qué el dinero está en el aire, Don Carlos? Acá, hay un matiz interesante. El Fondo Europeo de los 750.000 millones de euros aún no está en marcha dado que se requiere que sean los 27 Estados miembros de la UE los que ratifiquen la decisión de disponer de esos dineros que, en definitiva, serán a cargo de los presupuestos europeos. Y sobre este punto, Don Carlos, de momento existen problemas con Hungría y Polonia que, por las causas que sea, más políticas que económicas, se muestran reticentes.

Mientras discutimos sobre si los huevos procedentes de Europa los tomaremos en forma de tortilla, fritos, rellenos, duros, pasados por agua, revueltos…, y dónde los colocaremos, si aquí, allí o por acá o por allá, tal vez, Don Carlos, nos hemos olvidado de un detalle importante: no hay gallina. Y si no hay gallina, todavía no tenemos huevos. Así que más valdrá reconstruir económicamente España con nuestros limitados recursos que no confiando en la gracia europea, Don Carlos.

