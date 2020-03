La peculiar iniciativa de una oyente para celebrar el final del confinamiento que causa furor

¿Qué vas a hacer cuando acabe la cuarentena? El confinamiento en los hogares al que obliga el estado de alarma decretado por el Gobienro para contener los casos de coronavirus está haciendo que muchas personas ya planeen qué hacer cuando se pueda volver a salir a la vía pública. Por eso, este miércoles le hemos preguntado a los oyentes de Carlos Herrera por sus peculiares iniciativas.

Aunque no han faltado las ganas de abrazar y de besar a los seres queridos, o, incluso, la planificación de un vuelo a EE.UU. para tirarle de las orejas a Donald Trump o a la República Popular de Corea para hacer lo propio con Kim Jong-un a cuenta de la guerra nuclear, han destacado otras iniciativas más pedestres.

Entre ellas la de la oyente María, que ha dicho que de manera "simbólica" va a tirar todo el papel higiénico que le sobre por la ventana o por el balcón a modo de celebración. Después va a donar la comida que no utilice durante estos días a las personas necesitadas.

"Me he atrincherado con el perro de peluche que no me dejan sacar a la calle", ha dicho. Su despensa está llena de legumbres y de patatas para hacer frente al confinamiento. Además, no para de darle a la elíptica para bajar las calorías que ingiere.

En el caso del papel higiénico, ha dicho que tiene el "suficiente para dos personas", pero si se le llegara a acabar, tirará de la esponja del baño porque "te deja el ojete como el de un bebé", ha ilustrado con gracia la oyente, que ha llamado desde Irún.