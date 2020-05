Un oyente denuncia el limbo legal en el que Sanidad ha dejado la apertura de las escuelas de danza

Aunque España se encuentra en proceso de desescalada, la apertura de los gimnasios no llegará hasta la Fase 3, prevista a partir del 8 de junio. Se trata de una fecha orientativa ya que todo dependerá de la evolución de la pandemia en cada provincia. A partir de ese día se podrán realizar actividades deportivas "al aire libre o con un máximo de un tercio del aforo de gimnasios", eso sí, sin uso de vestuarios. Además, Sanidad insiste en que se deberán cumplir con las condiciones sanitarias de "seguridad, autoprotección y distanciamiento social" y los equipamientos deberán estar "desinfectados e higienizados" de forma periódica.

En definitiva, solo se podrá volver a ir al gimnasio a partir de la tercera y última fase. Hasta ahora, en muchas provincias que están en Fase 1 los ciudadanos pueden practicar deporte en instalaciones deportivas que sean al aire libre siempre y cuando no haya público. Además, se puede realizare ejercicio siempre que no requiera de contacto físico, como el atletismo o el tenis. También se pueden realizar actividades deportivas individuales "con previa cita" en centros deportivos que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios.

Este jueves en 'Herrera en COPE' le hemos preguntado a propietarios y trabajadores de gimnasios cómo viven esta situación. Entre todas las llamadas ha destacado la de Francisco, que ha dicho que está "parado y sin posibilidad de hacer ejercicio" ya que se encuentra en Madrid, que está en Fase 0 todavía.

El oyente ha explicado, además, que las escuelas de danza se encuentrasn en el limbo legal ya que no saben "a qué acogerse porque no hay normativa". Su hija, de 18 años, es alumna del Conservatorio Mariemma y"no tienen normativa", por lo que ha emplazado a las autoridades competentes a encontrar una solución a esta situación.