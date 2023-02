La "buenísima" película que recomienda una oyente de Carlos Herrera: “¿No la has visto?”

Poco más de 24 horas faltan para que se celebre la gran fiesta del cine español. Este sábado la alfombra roja se deslizará en Sevilla que acogerá la 37 edición de los Premios Goya en una gala que presentarán los actores Antonio de la Torre y Clara Lago. #Goya2023





Escucha al completo 'la hora de los fósforos' de 'Herrera en COPE'

Con la película de Rodrigo Sorogoyen, ‘As Bestas’, liderando la lista de premios con 17 nominaciones y proclamada como la favorita; son cuatro filmes más los que se disputan la codiciada estatuilla a mejor película: Alcarràs, de Carla Simón, Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa; La Maternal, de Pilar Palomero, y Modelo 77, de Alberto Rodríguez.

Una noche de la que muchos estarán pendientes, entre ellos los ‘fósforos’ de ‘Herrera en COPE’ que aprovechan este viernes para darnos la opinión sobre los nominados y alguna que otra recomendación a la Academia.





De extra en ‘Son las cosas del querer’

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Silvia no ha visto ninguna de las películas nominadas este año, pero nos cuenta la experiencia que vivió cuando salió de extra en la película ‘Las cosas del querer’ con Ángela Molina. Recuerda Silvia que “estaba haciendo un curso de azafata de congresos en Úbeda y pidieron extras para la película”, así que decidieron apuntarse “y nos cogieron”.

Le indicaron cómo tenían que ir vestidos, “yo llevaba un traje rojo de mi madre” y “nos dieron un bocadillo y 5.000 pesetas”, cuenta esta oyente. Su ‘papel’ en la película era “asistir como público al Teatro Ideal de Úbeda donde cantaba Ángela Molina”.





“Una experiencia chulísima”, confiesa Silvia.





El enfado de José Luis con los Premio Goya





Hay quienes aprovechan para reivindicar más premios en la laraga lista de categorías de los Goya. Es el caso de José Luis que asegura estar “un poco enfadado porque no hay un premio Goya a los clásicos en las figuraciones y cameos” argumentando que “estamos gente que llevamos un currículum magnífico y no salimos a relucir en las galas”.

Y es que como nos cuenta este fósforo ha salido como figurante “cortando jamón en la película ‘Volavérunt’ de Bigas Luna; de concejal en ‘Bendita calamidad’”, y otras tantas.





As Bestas, una película “impresionante”





Por eso ‘As Bestas’ es la clara favorita esta año, porque es “una película impresionante” dice María que además la ha visto en versión original, en gallego, y “se entiende perfectamente”.

Además, comenta que más allá de la banda sonora lo que más le gustó fueron “los sonidos naturales del campo, los cencerros…”.









La película que recomienda Isabel

Esta oyente confiesa que “ni es cinéfila, ni entiendo de cine” pero sí que quiere hacer una recomendación al equipo de ‘Herrera en COPE’ y a todos los oyentes. Isabel confiesa que ha visto “4-5 veces ‘Que se mueran los feos’, me parece una película buenísima”.

Y tras elogiar las interpretaciones de Carmen Machi, Daniel Cámara y Julián López; se sorprende esta oyente de que Alberto Herera aún no la haya visto “¿todavía no la has visto?” le pregunta, e insiste ¿tenéis que verla”.













Celda 211, mejor película española





Para Luis Miguel su “mejor película española de todos los tiempos es ‘Celda 211’, sin discusión”. Y muestra su absoluta conformidad de que le dieran el Goya a mejor actor a Luis Tosar.

Aunque, sin embargo, no tiene muy buena opinión de Pedro Almodóvar.









El extra que ‘compartió’ pijama con el protagonista





No cabe duda de que los ‘fósforos’ de Herrera son unos grandes artistas. Manuel es otro de los que ha participado de extra en “la película 'Toro' y el documental de Picasso de Antonio Banderas”.

Recuerda que en la película “hacíamos de vecino donde vivía el jefe de la mafia y estuvimos varias noches rodando” y casualidades de la vida “mi mujer me tuvo que traer otro pijama porque el primero que llevaba era igual que el del protagonista”.