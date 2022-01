Los ganaderos, al ministro Garzón en "La Hora de los Fósforos": "Los animales viven mejor que muchas personas"

David, Jesús, Miguel Ángel, Ricardo, son algunos de los ganaderos que hay en nuestro país. Un sector que cada año ve como se va reduciendo el censo. Un sector que está en pie de guerra tras las declaraciones del titular del Miniterio de Consumo que ha arremetido en un medio extranjero contra la ganaderia intensiva española. Pero, en realidad, todos los ganaderos, en mayor o menor medida, se han sentido ultrajados por las declaraciones del ministro Alberto Garzón, de las que no solo no se arrepiente sino que asegura no le van a ocasionar su cese o dimisión.

Según la última encuesta del Ministerio de Agricultura (MAPA), la zona donde se encuentra la ganadería intensiva en España se encuentra en Aragón y Cataluña -8,7 y 8 millones de cerdos en 2020. Pero, en realidad, todos los ganaderos españoles se han sentido ultrajados por las declaraciones del ministro.













¿Se maltrata a los animales en las granjas intensivas de España? ¿Es de tan mala calidad la carne que exportamos al exterior? David, que tiene una explotación en la Comarca de Aliste en la provincia de Zamora dejaba claro en 'La Hora de los Fósforos' que la carne de esta zona de España es "carne con denominación de origen, una de las carnes mejores de España, se crían los terneros en casa y las madres cuando hace buen tiempo salen a pastar, pero los inviernos los pasan en casa, y se alimentan con forrajes y piensos compuestos que llevan unos controles mejores que lo que comemos nosotros" subrayaba este ganadero zamorano.

"Los terneros están mimados al cien por cien, no hay ni un ternero que se críen en intensiva" asegura David que le dice a Alberto Garzón que "andamos criminalizando y no tenemos ni idea de lo que es el intensivo. Los animales viven mejor que algunas personas, mimados hasta más no poder. Invito al ministro que venga por aquí, aunque de él no espero nada".

José Ángel trabaja en una explotación intensiva para una empresa de Zaragoza "que tiene unas 20.000 cabezas de ganado, somos intensivos, intensivos. Lo que dice este señor es mejor no calentar la lengua para no decir disparates por la radio. Que diga que es carne de mala calidad y maltratados, por normativa europea deben tener un espacio y los nuestros tienen un espacio mayor al obligotio".

Jesús le dice al ministro "que venga a ver las explotaciones cuando quiera, cada vez hay más controles y el que no trata bien a su ganado, no pone kilos y al final lo que vendes son kilos". Subraya este ganadero que "no sabes cuándo van a venir esos controles y cogen muestras como la orina. Hay controles excelentes y contentos con que los haya y si alguien no los cumplen que los cojan".





